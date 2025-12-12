Меркел: Вјештачка интелигенција могла би да изазове сукоб Европе и САД

Извор:
СРНА
12.12.2025
23:02
Коментари:0
Бивши њемачки канцелар Ангела Меркел изјавила је да би вјештачка интелигенција могла да изазове наредни велики сукоб између Европе и Сједињених Држава.
Меркелова је позвала на обавезујућа правила за коришћење вјештачке интелигенције и нагласила да би алгоритми који функционишу без контроле могли да ускрате људима важне информације, преноси "Билд".
Он је посебно критиковала америчку администрацију Доналда Трампа, истичући да ће САД покушати да спријече регулисање дигиталних медија и вјештачке интелигенције и да ће у глобалној трци за доминацију у тој области бити "само један побједник".
Говорећи на догађају који је уприличио часопис "Штерн" у Берлину, Меркелова је упозорила да ЕУ у Сједињеним Државама често доживљавају као "смутљивца", јер Америка преговара са појединим чланицама, а не са ЕУ као цјелином.
Она је навела да остаје љубитељ америчке културе, преноси "РТ Балкан".
