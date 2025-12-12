Logo
Слуцки: Крађа руске имовине покреће самоуништење ЕУ

Агенције

12.12.2025

21:05

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Одлука Брисела да украде имовину руске централне банке покреће програм самоуништења ЕУ, након чега ће услиједити узвратне мјере Русије, изјавио је предсједник Одбора руске Државне думе за међународне послове Леонид Слуцки.

- Страна која је за рат из ЕУ покреће програм самоуништења, рушећи своје правне темеље и принцип консензуса пљачкањем руских златних и девизних резерви - рекао је Слуцки.

брисел европска унија brisel evropska unija

Свијет

ЕУ одлучила да замрзне руску имовину на неограничени рок?

Он је додао да европски блок ризикује да озбиљно поткопа позицију евра као свјетске резервне валуте и да ова одлука неће помоћи режиму украјинског предсједника Владимира Зеленског, те да ће он неизбјежно пасти.

ЕУ је претходно постигла договор да на неодређено вријеме замрзне средства руске централне банка која се налазе у Европи, а одлуку је објавио предсједник Европског савјета Антонио Коста.

Русија

Evropska unija

