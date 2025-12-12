Извор:
Одлука Брисела да украде имовину руске централне банке покреће програм самоуништења ЕУ, након чега ће услиједити узвратне мјере Русије, изјавио је предсједник Одбора руске Државне думе за међународне послове Леонид Слуцки.
- Страна која је за рат из ЕУ покреће програм самоуништења, рушећи своје правне темеље и принцип консензуса пљачкањем руских златних и девизних резерви - рекао је Слуцки.
ЕУ одлучила да замрзне руску имовину на неограничени рок?
Он је додао да европски блок ризикује да озбиљно поткопа позицију евра као свјетске резервне валуте и да ова одлука неће помоћи режиму украјинског предсједника Владимира Зеленског, те да ће он неизбјежно пасти.
ЕУ је претходно постигла договор да на неодређено вријеме замрзне средства руске централне банка која се налазе у Европи, а одлуку је објавио предсједник Европског савјета Антонио Коста.
