Logo
Large banner

Фајненшел тајмс: Британске банке против планова о коришћењу замрзнутих руских средстава

Извор:

Танјуг

11.12.2025

21:01

Коментари:

0
Фајненшел тајмс: Британске банке против планова о коришћењу замрзнутих руских средстава
Фото: Pixabay

Британске банке противе се плановима о кориштењу око осам милијарди фунти замрзнутих руских средстава која се налазе код њих, упозоривши да британска влада није понудила да их обештети у случају потенцијалне одмазде Москве, пише данас Фајненшел тајмс.

Банкари који нису жељели бити именовани рекли су да не могу бити изложени значајном правном ризику ако би руска средства била искориштена за зајам за Украјину, преноси лист.

Како наводи ФТ, једна од препрека је недостатак гаранција да би евентуални мировни споразум Русије и Украјине укључио репарације Москве Кијеву, помоћу којих би се могла вратити ова средства за финансирање, преноси Танјуг.

Подијели:

Тагови:

banke

blokirana imovina

Русија

Велика Британија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ново истраживање СЗО о вакцинама и аутизму: Ово је веза

Свијет

Ново истраживање СЗО о вакцинама и аутизму: Ово је веза

3 ч

0
Мерц: Одлука о кориштењу руске имовине до краја сљедеће седмице

Свијет

Мерц: Одлука о кориштењу руске имовине до краја сљедеће седмице

4 ч

0
Украјина

Свијет

Шта је признала Бајденова савјетница руским пранкерима

5 ч

0
Преврнуо се камион са више од 5.000 кокошака, "хватали" их по ауто-путу

Свијет

Преврнуо се камион са више од 5.000 кокошака, "хватали" их по ауто-путу

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Шакирин снимак "срушио" друштвене мреже

23

01

Краљевски двор: Шведска принцеза није била зависна од Епстајна

22

46

Научници открили протеин одговоран за смртоносне мистериозне болести

22

44

Руска амбасада у Белгији: ЕУ и НАТО се спремају за велики сукоб са Русијом

22

33

Весна Змијанац оперисана! Пјевачица морала на хитну интервенцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner