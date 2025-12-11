Фајненшел тајмс: Британске банке против планова о коришћењу замрзнутих руских средстава

Извор:
Танјуг
11.12.2025
21:01

Британске банке противе се плановима о кориштењу око осам милијарди фунти замрзнутих руских средстава која се налазе код њих, упозоривши да британска влада није понудила да их обештети у случају потенцијалне одмазде Москве, пише данас Фајненшел тајмс.
Банкари који нису жељели бити именовани рекли су да не могу бити изложени значајном правном ризику ако би руска средства била искориштена за зајам за Украјину, преноси лист.
Како наводи ФТ, једна од препрека је недостатак гаранција да би евентуални мировни споразум Русије и Украјине укључио репарације Москве Кијеву, помоћу којих би се могла вратити ова средства за финансирање, преноси Танјуг.
