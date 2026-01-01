Кад је боље користити маслац, а кад маргарин?

01.01.2026
Иако се маргарин и маслац на први поглед чине сличнима, ове двије масноће имају различита својства која их чине погоднијима за одређене врсте слаткиша.
Искусне домаћице и професионални посластичари већ добро знају разлику, али никад није на одмет подсјетити или научити када се користи маргарин, а када маслац и у чему је разлика.
Маслац је производ животињског поријекла, добијен из млијека или павлаке, с минимално 80 посто млијечне масти. Његова природна арома и богат укус чине га идеалним за колаче код којих је укус масноће кључан, попут прхких тијеста, кекса и бисквита. Маслац такође доприноси златној боји и мекој текстури.
Маслац даје богатији укус и прхкију текстуру, што је идеално за прхке колаче и кекс.
Захваљујући садржају воде, маслац током печења ствара пару која помаже у раздвајању слојева, чинећи тијесто лиснатим.
Маслац обезбјеђује глатку и свиленкасту текстуру у филовима, попут крема од путера, те доприноси богатијем укусу.
Бисквити припремљени с маслацем су компактнији и чвршћи, што их чини погодним за слагање торти.
Маргарин је индустријски произведена масноћа, често на бази биљних уља, сличног удјела масти као маслац. Због своје стабилности на собној температури, маргарин је лакши за обраду, посебно у топлијим условима. Често се користи као јефтинија алтернатива маслацу у припреми већих количина колача, попут бисквита и торти.
Важно је напоменути да маргарин може садржавати више влаге од маслаца, што може утицати на текстуру колача. Стога је препоручљиво прилагодити количину течних састојака у рецепту када замењујете маслац маргарином.
Маргарин је кремастији и лакше се сједињује с осталим састојцима, што резултира мекшим и сунђерастијим бисквитима.
Печење на високим температурама
Маргарин боље подноси високе температуре, што га чини погодним за рецепте који захтијевају такво печење.
Због ниже цијене, маргарин је често избор за припрему већих количина колача.
За веганске или посне рецепте, маргарин биљног поријекла је адекватна замјена за маслац.
За оптималан баланс између укуса и текстуре, неки посластичари препоручују комбиновање маслаца и маргарина у односу 1:1. Ова комбинација може пружити богатство укуса маслаца уз стабилност маргарина, посебно у припреми бисквита и торти.
Избор између маслаца и маргарина зависи од врсте колача који припремате, од жељеног укуса, текстуре и прехрамбених преференција. Маслац је идеалан за колаче код којих је богат укус кључан, док је маргарин практичнији за веће количине и посне рецепте, преноси б92.
