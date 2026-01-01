01.01.2026
17:05
Коментари:0
Украјинске снаге су у посљедњим данима покушале да изведу контранападе у Сумској области, настојећи да зауставе све израженију иницијативу руске војске на овом дијелу фронта.
Према информацијама са терена, ОСУ су у напад увеле оклопна средства, укључујући тенкове и борбена оклопна возила, а значајну улогу у планирању операције имали су и временски услови – густа магла, која је требало да прикрије кретање јединица.
Ипак, упркос тим околностима, покушај контранапада је одбијен. Сличан исход забиљежен је и на запорошком правцу код Гуљајпоља, гдје је контранапад украјинских снага кренуо код Варваровке. Том приликом је Украјина ангажовала четири тенка и шест оклопних возила, а резултате напада можете видјети на снимку.
Након више мјесеци релативног мировања, руска војска је у Сумској области започела минимално напредовање. Помјерања су забиљежена дуж фронта, са правцем дјеловања од сјевера ка југу, у општем смјеру ка граду Сумију. Према доступним подацима, руски одреди су успјели да пробију границу на још два нова правца југоисточно од Сумија, чиме се фронт додатно растеже и повећава притисак на украјинску одбрану.
Медији су већ писали о пробоју Руса у рејону Грабовског, гдје се борбе настављају и након што су руске јединице преузеле контролу над самим насељем. Борци 34. моторизоване бригаде су, након заузимања Грабовског, напредовали ка западу, ширећи зону контроле и потискујући украјинске снаге. Украјински извори истовремено признају да је Руска армија пробила још један дио границе Сумске области, код руског Риљска, и ушла у насеља Харјковка и Комаровка, што додатно компликује ситуацију за ОСУ.
Све ове чињенице указују да се оперативна ситуација у Сумској области осјетно мијења. Ове помаке треба посматрати и у контексту коментара руског руководства да се зона безбједности у овим областима мора увећати.
(ТВ Фронт)
