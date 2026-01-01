Logo
Цвијановић упутила телеграм саучешћа предсједнику Швајцарске

01.01.2026

16:19

Цвијановић упутила телеграм саучешћа предсједнику Швајцарске

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је телеграм саучешћа предсједнику Швајцарске Гију Пармелену, поводом трагедије у којој је током новогодишњег славља у ски-центру Кран-Монтана страдао велики број људи.

"Искрено ме је потресла вијест о трагичном догађају током новогодишњег славља у швајцарском ски-центру, који је за посљедицу имао велики број страдалих и повријеђених", навела је Цвијановићева.

Она је породицама страдалих, предсједнику Швајцарске, као и институцијама ове земље, упутила изразе најдубљег саучешћа и саосјећања, уз жеље за брз и успјешан опоравак повријеђених.

Око 40 људи је погинуло, а око 100 је повријеђено, након експлозије која је изазвала пожар у кафићу у скијашком одмаралишту Кран-Монтана у Швајцарској, саопштили су швајцарски званичници.

Код већине повријеђених ријеч је о тежим повредама.

Пожар је избио око 1.30 часова, а узрок експлозије још није познат.

