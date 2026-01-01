Цвијановић упутила телеграм саучешћа предсједнику Швајцарске

01.01.2026
16:19
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је телеграм саучешћа предсједнику Швајцарске Гију Пармелену, поводом трагедије у којој је током новогодишњег славља у ски-центру Кран-Монтана страдао велики број људи.
"Искрено ме је потресла вијест о трагичном догађају током новогодишњег славља у швајцарском ски-центру, који је за посљедицу имао велики број страдалих и повријеђених", навела је Цвијановићева.
Она је породицама страдалих, предсједнику Швајцарске, као и институцијама ове земље, упутила изразе најдубљег саучешћа и саосјећања, уз жеље за брз и успјешан опоравак повријеђених.
Око 40 људи је погинуло, а око 100 је повријеђено, након експлозије која је изазвала пожар у кафићу у скијашком одмаралишту Кран-Монтана у Швајцарској, саопштили су швајцарски званичници.
Код већине повријеђених ријеч је о тежим повредама.
Пожар је избио око 1.30 часова, а узрок експлозије још није познат.
Свијет
7 ч0
Свијет
7 ч3
Свијет
8 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч1
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
26
19
23
19
17
19
12
Тренутно на програму