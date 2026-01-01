Logo
Стравичне бројке у Швајцарској: Десетине погинулих!

01.01.2026

11:55

Коментари:

3
Фото: Tanjug/AP/Valle/Keystone/Alessandro della

Према писању локалних швајцарских медија број погинулих у познатом швајцарском скијалишту Кранс-Монтана је најмање 40 људи, док је око 100 особа повријеђено.

Међутим, швајцарске власти засад нису потврдиле тачан број погинулих.

На конференцији за новинаре заповједник полиције говорио је о неколико десетина мртвих.

Иако су швајцарске власти рекла да вјерују да је у пожару страдало "неколико десетина" људи, и истакли да у овом тренутку не могу дати прецизнији податак, италијанско министарство спољних послова је, позивајући се на швајцарску полицију, навело да се вјерује да је страдало око 40 људи.

Како је саопштило Министарство спољних послова Француске, у пожару у бару повријеђено је двоје њихових држављана.

Они су пребачени у болницу. Њихово стање тренутно није познато.

Како преносе медији, након стравичног пожара у бар у луксузном скијалишту у акцији је учествовало 40 амбулантних возила хитне помоћи, 150 спасилаца и 10 хеликоптера.

У пожару је повређено више од 100 људи, од којих је много у тешком стању.

Углавном су сви пребачени у болницу у Валеу, а од‌јељење интензивне његе је пуно.

Према писању швајцарских медија, кантонална влада прогласила је ванредно стање након експлозије у Кранс-Монтани.

Како стоји у саопштењу у које је имао увид швајцарски дневник Блик, одлука је донесена како би се током сљедећих дана одмах мобилизовали сви потребни ресурси.

Кантонална влада поручила је да изражава дубоку солидарност са свима погођенима трагедијом те да су њихове мисли уз жртве, њихове породице и све остале страдале.

Ле Констелејшн

Швајцарска

Експлозија

