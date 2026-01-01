Logo
Јутрос у Српској измјерено чак минус 11

Извор:

АТВ

01.01.2026

09:49

Јутрос у Српској измјерено чак минус 11
Фото: Pixabay

Први дан у новој 2026. години у Републици Српској освануо је у великом минусу.

Најхладније је измјерено у Гацку гдје је минус ишао до 11. Ништа блаже није било ни у Билећи, Калиновику, Сокоцу, Хан Пијеску, Чемерну гдје је измјерено минус 10.

У Руду је измјерено минус девет, а у Вишеграду и Мркоњић Граду минус осам.

У Новом Граду, Приједору, Рибнику јутрос у седам часова измјерен је минус седам, а Кнежево и Фоча, односно Бањалука и Сребреница били су са минус шест, односно минус пет.

Beba

Друштво

Прва беба у Српској је дјевојчица Данијела

"Најтопије" је било у Бијељини гдје је измјерено минус један.

Током дана претежно сунчано уз пораст температуре у односу на претходне дане. Поподне ће доћи до наоблачења на југу и западу које ће донети кишу, а у вишим пределима суснежицу и снег. У осталим крајевима облачно и суво. Почеће да дува умерен до јак јужни ветар.

Вјетар слаб, а од средине дана ветар ће јачати. Поподне и увече умерен до јак јужних смерова, у Крајини и у вишим пределима понегде и уз олујне ударе ветра.

Максимална температура ваздуха од 3°С до 10°С, у вишим пределима од -2°С.

