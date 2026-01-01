Logo
Празне улице првог дана 2026. године

Извор:

АТВ

01.01.2026

08:01

Коментари:

0
Празне улице првог дана 2026. године
Фото: ATV

Широм Републике Српске славио се улазак у Нову годину. Првог дана 2026. године улице празне. Саобраћајнице користе само таксисти.

НГ-БЛ

Бања Лука

Бањалучани поноћ дочекали уз Наташу Беквалац

У најлуђој ноћи Бањалучане је забављала Наташа Беквалац. Добро расположење се очекује и вечерас када ће свој наступ одржати Ацо Пејовић.

Бијељину је у нову годину увела Ју група, а Требињце је забављала Рада Манојловић.

Празне бањалучке улице првог дана 2026. године
Празне бањалучке улице првог дана 2026. године

Добојлије су се веселиле уз Драгана Којића Кебу, а дочек је био организован и у бројним угоститељским објектима.

Дочек на отвореном био је и Прњавору,Новом Граду, Козарској Дубици и Костајници, као и у Приједору, који већ традиционално, дочекао Нову на градском тргу уз наступе локалних музичких извођача.

У Вишеграду је такође било весело, бројни угоститељски објекти били су пуни у најлуђој ноћи.

Бањалука

Нова година

