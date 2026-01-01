Празне улице првог дана 2026. године

Извор:
Широм Републике Српске славио се улазак у Нову годину. Првог дана 2026. године улице празне. Саобраћајнице користе само таксисти.
Бања Лука
Бањалучани поноћ дочекали уз Наташу Беквалац
У најлуђој ноћи Бањалучане је забављала Наташа Беквалац. Добро расположење се очекује и вечерас када ће свој наступ одржати Ацо Пејовић.
Бијељину је у нову годину увела Ју група, а Требињце је забављала Рада Манојловић.
Добојлије су се веселиле уз Драгана Којића Кебу, а дочек је био организован и у бројним угоститељским објектима.
Дочек на отвореном био је и Прњавору,Новом Граду, Козарској Дубици и Костајници, као и у Приједору, који већ традиционално, дочекао Нову на градском тргу уз наступе локалних музичких извођача.
У Вишеграду је такође било весело, бројни угоститељски објекти били су пуни у најлуђој ноћи.
