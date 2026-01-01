Бањалучани поноћ дочекали уз Наташу Беквалац

Извор:
РТРС
01.01.2026
07:56
Коментари:0
Бањалучани су Нову годину дочекали уз Наташу Беквалац, која је пред бројним грађанима стару годину испратила својим највећим хитовима.
Уз пјесме Наташе Беквалац Бањалучани и многобројни туристи окупљени на платоу код Тениског центра у Парку Младен Стојановић дочекали су поноћ и улазак у нову 2026. годину.
Новогодишња ноћ у највећем граду Српске прошла је уз пјесму и забаву. Угоститељски објекти су били пуни, а на улицама је био велики број грађана и туриста.
Онима који су славили није сметала ни хладноћа.
Бања Лука
17 ч0
Бања Лука
22 ч0
Бања Лука
22 ч0
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
55
11
46
11
41
11
39
11
27
Тренутно на програму