Бањалучани поноћ дочекали уз Наташу Беквалац

Фото: RTRS

Бањалучани су Нову годину дочекали уз Наташу Беквалац, која је пред бројним грађанима стару годину испратила својим највећим хитовима.

Уз пјесме Наташе Беквалац Бањалучани и многобројни туристи окупљени на платоу код Тениског центра у Парку Младен Стојановић дочекали су поноћ и улазак у нову 2026. годину.

Новогодишња ноћ у највећем граду Српске прошла је уз пјесму и забаву. Угоститељски објекти су били пуни, а на улицама је био велики број грађана и туриста.

Онима који су славили није сметала ни хладноћа.

