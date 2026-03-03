Logo
Најновија одлука! Евролига се сели у Сарајево?

АТВ

03.03.2026

17:58

1
Фото: Pexels

Евролига је донијела важну одлуку која ће директно утицати на завршницу сезоне.

Због актуелне ситуације на Блиском истоку, три клуба ће до краја такмичарске године играти ван својих матичних градова.

На сједници Управног одбора акционара Евролиге одлучено је да се Макаби Тел Авив, Хапоел Тел Авив и Дубаи преселе до краја сезоне.

Хапоел Тел Авив враћа се у Софију гдје је већ играо европске мечеве до децембра, док ће Макаби Тел Авив поново играти у Београду, који му је претходне двије године био домаћа база у Евролиги. То значи да ће српска престоница и у наставку сезоне бити један од центара елитне европске кошарке.

Највећа непознаница тренутно је гдје ће да игра Дубаи. Клуб ће морати да напусти Кока-Кола Арену, а као алтернативни домаћи терен пријављено је Сарајево. Ипак, још није потврђено да ли ће тим Јурице Големца заиста играти у Сарајеву.

Ова одлука могла би значајно да утиче на расплет у борби за плеј-оф, јер ће промјена домаћег терена свакако имати утицај на атмосферу, подршку са трибина и логистику тимова у самој завршници Евролиге.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (1)
