Најновија одлука! Евролига се сели у Сарајево?

Аутор:АТВ
03.03.2026
17:58
Коментари:1
Евролига је донијела важну одлуку која ће директно утицати на завршницу сезоне.
Због актуелне ситуације на Блиском истоку, три клуба ће до краја такмичарске године играти ван својих матичних градова.
На сједници Управног одбора акционара Евролиге одлучено је да се Макаби Тел Авив, Хапоел Тел Авив и Дубаи преселе до краја сезоне.
Хапоел Тел Авив враћа се у Софију гдје је већ играо европске мечеве до децембра, док ће Макаби Тел Авив поново играти у Београду, који му је претходне двије године био домаћа база у Евролиги. То значи да ће српска престоница и у наставку сезоне бити један од центара елитне европске кошарке.
Највећа непознаница тренутно је гдје ће да игра Дубаи. Клуб ће морати да напусти Кока-Кола Арену, а као алтернативни домаћи терен пријављено је Сарајево. Ипак, још није потврђено да ли ће тим Јурице Големца заиста играти у Сарајеву.
Ова одлука могла би значајно да утиче на расплет у борби за плеј-оф, јер ће промјена домаћег терена свакако имати утицај на атмосферу, подршку са трибина и логистику тимова у самој завршници Евролиге.
