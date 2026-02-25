Сраман транспарент Турака на утакмици против Партизана

Извор:
Агенције
25.02.2026
21:20
Коментари:0
Кошаркаши Партизана у оквиру 29. кола Евролиге поражени су у Итсанбулу од Фенербахчеа у Евролиги.
Утакмицу у други план гурнули су турски навијачи који су истакли и један, у најмању руку, сраман транспарент.
Наиме, они су тотално историјски промашили одређене ствари.
Већ смо видјели какву је кореографију имао Партизан када је Фенербахче стигао у Београд, а тада је виђена сцена у којој Милош Обилић убија Мурата. То је подигло прашину у Европи, док су сада и навијачи Фенербахчеа пожељели да узврате истом мјером, али, тотално погрешном.
Кошарка
Партизан пао 20. пут у Евролиги
Како се могло видјети на слици коју су подигли Турци се види датум 28. јун 1389. године, што је датум када се одиграо Косовски бој.
Према предањима, Косовски бој је припао Србима, иако постоје разне историјске верзије.
Међутим, послије тога су Срби потпали под Турке, док, слика код навијача је поприлично чудно.
Они су ставили двојицу турских војника, једног на коњу, а у поздини је Нишка тврђава.
То није све, пошто су имали и транспарент на ком је писало.
"Сви сте ви турски синови", стајало је на транспаренту.
Fenerbahçe - Partizan maçı öncesinde taraftarlarımızın açtığı pankart.— Marginale (@themarginale) February 25, 2026
Sultan 1. Murad’ın hançerlendiği anı tasvir eden pankart açan sırplara güzel bir cevap olmuş. pic.twitter.com/2mDAWgHtj6
Кошарка
1 ч0
Кошарка
13 ч0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму