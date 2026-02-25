Logo
Сраман транспарент Турака на утакмици против Партизана

25.02.2026

21:20

Транспарент турских навијача
Фото: Screenshot / X

Кошаркаши Партизана у оквиру 29. кола Евролиге поражени су у Итсанбулу од Фенербахчеа у Евролиги.

Утакмицу у други план гурнули су турски навијачи који су истакли и један, у најмању руку, сраман транспарент.

Наиме, они су тотално историјски промашили одређене ствари.

Већ смо видјели какву је кореографију имао Партизан када је Фенербахче стигао у Београд, а тада је виђена сцена у којој Милош Обилић убија Мурата. То је подигло прашину у Европи, док су сада и навијачи Фенербахчеа пожељели да узврате истом мјером, али, тотално погрешном.

Кошаркаши Партизана

Кошарка

Партизан пао 20. пут у Евролиги

Како се могло видјети на слици коју су подигли Турци се види датум 28. јун 1389. године, што је датум када се одиграо Косовски бој.

Према предањима, Косовски бој је припао Србима, иако постоје разне историјске верзије.

Међутим, послије тога су Срби потпали под Турке, док, слика код навијача је поприлично чудно.

Они су ставили двојицу турских војника, једног на коњу, а у поздини је Нишка тврђава.

То није све, пошто су имали и транспарент на ком је писало.

"Сви сте ви турски синови", стајало је на транспаренту.

