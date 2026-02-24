Logo
Large banner

Срамота у Сан Франциску: Обезбјеђење истјерало Србе са меча Николе Јокића због тробојке

Извор:

Телеграф

24.02.2026

10:33

Коментари:

0
Навијачи избачени са НБА меча због српске тробојке
Фото: Basket News

Тежак скандал догодио се у Сан Франциску током утакмице између Голден Стејт Вориорса и Денвер Нагетса, када је током извођења слободних бацања од стране нашег Николе Јокића, обезбјеђење са трибина истјерало двоје српских навијача који су дошли да гледају најбољег кошаркаша данашњице.

Они су са собом имали велику српску тробојку, којом су одлучили да поздраве Јокића док је изводио слободна бацања, али је обезбјеђење врло брзо дошло до њих и показало им је пут ван дворане, што је наравно разбјеснело све у Србији.

Никоме није било јасно због чега су српски навијачи истјерани напоље, јер нису скандирали ништа погрешно, али је врло брзо стигло званично образложење одлуке обезбјеђења.

Наиме, како се наводи, навијачи на трибинама не смију на трибинама да прикажу и машу заставама и транспарентима, као и знацима који су закачени за штап, а не смију да се приказују ни заставе веће од 11x17 инча, односно 28x43 центиметара.

Застава коју су са собом имали српски навијачи била је далеко већа од поменуте мјере, због чега је обезбјеђење реаговало, али сви сматрају да је ово могло да се ријеши на далеко хуманији начин, једноставним упозорењем.

Погледајте снимак овог скандала:

Подијели:

Тагови :

Никола Јокић

trobojke

НБА

San Francisko

Golden Stejt

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јокић опет маестралан, Денвер опет поражен

Кошарка

Јокић опет маестралан, Денвер опет поражен

1 д

0
Кристапс Порзингис

Кошарка

Да ли ће Порзингис играти против Јокића?

1 д

0
На слици су НБА кошаркаши Никола Јокић и Дени Авдија.

Кошарка

Јокић водио Денвер до најубједљивије побједе у историји: Размонтирали Портланд

3 д

0
Навијачи вријеђали Јокића, понављали једну ријеч - ВИДЕО

Кошарка

Навијачи вријеђали Јокића, понављали једну ријеч - ВИДЕО

4 д

0

Више из рубрике

Језив удес: Погинула легендарна Кара Брекстон

Кошарка

Језив удес: Погинула легендарна Кара Брекстон

1 д

0
Богдановићу само 12 минута у 2026.

Кошарка

Богдановићу само 12 минута у 2026.

1 д

0
Јокић опет маестралан, Денвер опет поражен

Кошарка

Јокић опет маестралан, Денвер опет поражен

1 д

0
Алимпијевић грми послије пораза у финалу Купа: "Ја ово више не могу да прихватим, не морам да радим!"

Кошарка

Алимпијевић грми послије пораза у финалу Купа: "Ја ово више не могу да прихватим, не морам да радим!"

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

49

Поново активно клизиште у Поткрајевима, угрожава безбједност саобраћаја

11

44

Милош (21) има 300 оваца, нема струју, али сам плаћа своје студије: Оно што му се десило ноћу сломиће вам срце

11

20

Наставља се пад биткоина, цијена пада на најниже вриједности

11

18

"Специјална војна операција се претворила у сукоб између Русије и Запада"

11

12

Ризик од гушења: У БиХ увезене бомбоне ризичне за малу дјецу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner