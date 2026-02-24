Срамота у Сан Франциску: Обезбјеђење истјерало Србе са меча Николе Јокића због тробојке

Извор:
Тежак скандал догодио се у Сан Франциску током утакмице између Голден Стејт Вориорса и Денвер Нагетса, када је током извођења слободних бацања од стране нашег Николе Јокића, обезбјеђење са трибина истјерало двоје српских навијача који су дошли да гледају најбољег кошаркаша данашњице.
Они су са собом имали велику српску тробојку, којом су одлучили да поздраве Јокића док је изводио слободна бацања, али је обезбјеђење врло брзо дошло до њих и показало им је пут ван дворане, што је наравно разбјеснело све у Србији.
Никоме није било јасно због чега су српски навијачи истјерани напоље, јер нису скандирали ништа погрешно, али је врло брзо стигло званично образложење одлуке обезбјеђења.
Наиме, како се наводи, навијачи на трибинама не смију на трибинама да прикажу и машу заставама и транспарентима, као и знацима који су закачени за штап, а не смију да се приказују ни заставе веће од 11x17 инча, односно 28x43 центиметара.
Застава коју су са собом имали српски навијачи била је далеко већа од поменуте мјере, због чега је обезбјеђење реаговало, али сви сматрају да је ово могло да се ријеши на далеко хуманији начин, једноставним упозорењем.
Погледајте снимак овог скандала:
