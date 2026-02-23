Богдановићу само 12 минута у 2026.

23.02.2026
08:45
Коментари:0
Екипа Орландо Меџика остварили је побједу против Лос Анђелес Клиперса резултатом 111:109, током претходне ноћи у НБА лиги.
Прије свега захваљујући сјајној игри Дезмонда Бејна, који је постигао 36 поена, док је Паоло Банкеро додао 16 поена и осам асистенција. Вендел Картер Џуниор је био кључан са 15 поена и 14 скокова, а Тристан да Силва је убацио 13 поена.
Ова побједа означила је 5. побједу за Орландо у посљедњих седам утакмица (5-2), што је подигло тим у посљедњем дијелу сезоне.
Као што је често случај, Кавај Ленард је био лидер за Клиперсе, са 37 поена.
Ленард је играо са повредом чланка, након што је напустио меч против Лакерса због исте повреде, али није дозволио да то утиче на његов учинак.
Бенедикт Матурин је са 21 поеном и 9 скокова са клупе покушао да донесе побједу. Међутим, Матурин није успио да погоди тројку за побједу при звуку сирене.
Српски кошаркаш Богдан Богдановић је и седму утакмицу у низу провео на клупи. Након што се изборио са проблемима са повредом, капитен "орлова" је наступио у само једном мечу у 2026. години одигравши свега 12 минута.
Кошарка
5 ч0
Кошарка
5 ч0
Кошарка
14 ч0
Кошарка
19 ч0
Најновије
Најчитаније
12
39
12
39
12
33
12
30
12
24
Тренутно на програму