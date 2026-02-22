Logo
Да ли ће Порзингис играти против Јокића?

Извор:

Б92

22.02.2026

17:48

Коментари:

Кристапс Порзингис
Фото: Tanjug/AP Photo/Jeff Chiu

Кошаркаш Голден Стејт Вориорса Кристапс Порзингис налази се на листи повријеђених пред вечерашњи дуел против Денвер Нагетса, али је означен као вјероватан за наступ.

Ново појачање Голден Стејта дебитовало је у четвртак у поразу од Бостона (110:121), када је за 17 минута на паркету постигло 12 поена.

Ипак, његово име је уврштено у извјештај о повредама због контроле оптерећења лијеве Ахилове тетиве.

Према најавама из клуба, очекује се да ће Порзингис бити спреман за други наступ у дресу Вориорса, и то против Денвер Нуггетс на домаћем терену (недеља, 21.30).

С друге стране, Голден Стејт ће поново бити без највеће звијезде тима. Стеф Кари пропустиће седму узастопну утакмицу због бола у десном кољену.

Вориорси тренутно имају скор 29-27 и заузимају осмо мјесто на табели Западне конференције НБА лиге, а вечерашњи меч против Нагетса виде као прилику да стигну до 30. побједе у сезони.

(б92)

Никола Јокић

Денвер

кошарка

