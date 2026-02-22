Да ли ће Порзингис играти против Јокића?

Извор:
Кошаркаш Голден Стејт Вориорса Кристапс Порзингис налази се на листи повријеђених пред вечерашњи дуел против Денвер Нагетса, али је означен као вјероватан за наступ.
Ново појачање Голден Стејта дебитовало је у четвртак у поразу од Бостона (110:121), када је за 17 минута на паркету постигло 12 поена.
Ипак, његово име је уврштено у извјештај о повредама због контроле оптерећења лијеве Ахилове тетиве.
Према најавама из клуба, очекује се да ће Порзингис бити спреман за други наступ у дресу Вориорса, и то против Денвер Нуггетс на домаћем терену (недеља, 21.30).
С друге стране, Голден Стејт ће поново бити без највеће звијезде тима. Стеф Кари пропустиће седму узастопну утакмицу због бола у десном кољену.
Вориорси тренутно имају скор 29-27 и заузимају осмо мјесто на табели Западне конференције НБА лиге, а вечерашњи меч против Нагетса виде као прилику да стигну до 30. побједе у сезони.
