Објављена слика и идентитет мушкарца који је упао на Трампово имање

Извор:

АТВ

22.02.2026

18:20

Објављена слика и идентитет мушкарца који је упао на Трампово имање
Фото: Youtube

Америчка Тајна служба убила је мушкарца који је покушао незаконито ући у осигурани периметар имања америчког предсједника Доналда Трампа Мар-а-Лаго на Флориди.

Мушкарац који је смртно страдао у Мар-а-Лагу био је 21-годишњи Остин (Аустин) Т. Мартин из Камерона у Сјеверној Каролини, рекло је више извора за CBS News, америчког партнера BBC-ја.

Најновија вијест

Свијет

Познато ко је мушкарац који је убијен на Трамповом имању, породица пријавила нестанак

Власти наводе да је носио сачмарицу и канистер горива када је ушао у Мар-а-Лаго, при чему је ушао у комплекс у тренутку када је један гост излазио.

tajna sluzba tanjug ap Andrew Harnik

Свијет

Огласила се Тајна служба о ликвидацији мушкарца: Имао је сачмарицу и канистер

Мартинова породица пријавила је његов нестанак тек јуче, јавља CBS.

Званичници истражују је ли оружје купио током вожње из Сјеверне Каролине према Флориди, наводи CBS.

