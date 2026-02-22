Објављена слика и идентитет мушкарца који је упао на Трампово имање

Извор:
Америчка Тајна служба убила је мушкарца који је покушао незаконито ући у осигурани периметар имања америчког предсједника Доналда Трампа Мар-а-Лаго на Флориди.
Мушкарац који је смртно страдао у Мар-а-Лагу био је 21-годишњи Остин (Аустин) Т. Мартин из Камерона у Сјеверној Каролини, рекло је више извора за CBS News, америчког партнера BBC-ја.
Власти наводе да је носио сачмарицу и канистер горива када је ушао у Мар-а-Лаго, при чему је ушао у комплекс у тренутку када је један гост излазио.
Мартинова породица пријавила је његов нестанак тек јуче, јавља CBS.
#BREAKING: Person who breached the perimeter of Mar-a-Lago IDENTIFIED as 21-Year-Old, Tucker Austin Martin of North Carolina. #Trump pic.twitter.com/C0P3Jjb3ZF— MCBN (@MCBN590573) February 22, 2026
Званичници истражују је ли оружје купио током вожње из Сјеверне Каролине према Флориди, наводи CBS.
