Ко стоји иза скандалозне одлуке? Огласила се жена Тонија Цетинског

Аутор:АТВ
15.03.2026
09:41
Коментари:0
Након скандалозног отказивања концерта Тонија Цетинског у сали Спенс 8. марта, сада се огласила његова жена и менаџерка, Дубравка Цетински, која тврди да је она била иницијатор те одлуке.
Велика прашина подигла се након што је хрватски пјевач отказао концерт у новосадској сали Спенс, само неколико сати прије концерта, уз образложење да је чуо свједочанства да неки људи вуку ружне успомене са тог места на ратне деведесете, а браниоци су наводили да се на истом мјесту некада налазио логор.
Таман кад смо помислили да скандал доживљава своју последњу етапу, сада се огласила и жена пјевача, Дубравка, која тврди да је одлука о отказивању концерта у Новом Саду била њена, ПРЕНОСИ Б92.
Наиме, она је на друштвеним мрежама у дужој објави објаснила све:
"Ја сам Дубравка Цетински, Тонијева менаџерка, и желим јасно рећи да је одлука да Тони не наступи у дворани СПЕНС у Новом Саду била моја професионална одлука и за њу преузимам пуну одговорност. Та одлука није донесена против публике у Новом Саду нити је имала икакве везе с продајом улазница", тврдила је Дубравка и додала:
"Тони је током година много пута наступао у Новом Саду и увијек имао дивну публику. Зато ми је посебно жао што се ова ситуација догодила управо пред тим људима који су му увијек давали велику подршку. Свјесна сам да је одлука донесена на сам дан концерта и жао ми је због свих људи који су купили улазнице и планирали доћи. Извињавам се свима којима је то донело разочарање. Одлука је била тешка и донесена у кратком времену", написала је она.
"Одлуку сам донијела када сам видјела колико су Тонија потресла свједочанства људи везана уз ту локацију. Упркос великим напорима у тако кратком времену нисмо успјели пронаћи нови простор за одржавање концерта, сматрали смо да је у том тренутку поштовање према патњи жртава важније од пословног интереса и планираног наступа", истакла је.
"У нашем званичном саопштењу нисмо спомињали логор нити смо улазили у историјске расправе. Музика никада не би требала делити људе, него их спајати. Сви остали заказани концерти одржаће се према плану и радујемо се сусрету с публиком. Савјест је понекад тиха, али када је послушамо – постаје глас достојанства. Видимо се на Тонијевом рођенданском концерту у Арени Загреб 30. маја. Дубравка Цетински", завршила је она.
Tonijeva žena tvrdi da je ona donela odluku o otkazivanju koncerta pic.twitter.com/HSXpQb3hct— Likeaboss (@Instastory88) March 15, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
05
13
04
12
54
12
53
12
43
Тренутно на програму