Преварант ојадио колеге са посла, стрпао у џеп 56.000 евра

15.03.2026

Фото: Pexels

Страни држављанин Л. Г. ухапшен је и одређено му је задржавање због преваре колега у фими "Ф.Ц." приликом које је стрпао себи у џеп 56.000 евра.

Основно државно тужилаштво (ОДТ) у Подгорици одредило је задржавање до 72 сата лицу Л.Г. због основане сумње да је извршио продужено кривично дјело превара.

horoskop

Занимљивости

Коме су звијезде наклоњене данас, а ко треба избјегавати несугласице?

"Постоји основана сумња да је осумњичени у периоду од децембра 2025. године до краја фебруара 2026. године доводио у заблуду више колега из фирме 'Ф.Ц.', представљајући да може завршити одређене правне и административне послове у њихову корист, након чега су му они по том основу предавали новац у различитим износима. На тај начин, како се сумња, прибавио је противправну имовинску корист у укупном износу од око 56.000 евра, при чему је од једног оштећеног узео износ од 31.000 евра", навели су из ОДТ у саопштењу, преносе Вијести.

Како се додаје осумњиченом је одређено задржавање због опасности од бјекства.

"Имајући у виду да је страни држављанин, као и због опасности од понављања кривичног дијела, с обзиром на то да је раније осуђиван за исто кривично дјело у Републици Хрватској", наводи се у саопштењу.

