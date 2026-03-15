Коме су звијезде наклоњене данас, а ко треба избјегавати несугласице?

15.03.2026
09:00
Сазнајте шта 15. март доноси сваком хороскопском знаку.
Ево коме је у партнерским односима повољан период, а ко треба да избјегава несугласице.
Већина особа рођених у овом знаку данас осећа благу нервозу због релативно неповољних вијести у вези са наредним пословним обавезама. Тај немир преносите и у партнерске односе, па се препоручује да неке оштрије реакције макар мало ублажите. Изађите негде заједно.
За вас чак ни дани одмора нису препрека да се бавите анализирањем и бројним комбинацијама око пословних обавеза које долазе. Са драгом особом проводите један миран и опуштен дан, а рјешавање недоумица остављате за неки други дан. Могућа је блага прехлада.
Данас размишљате о неким ситнијим проблемима са надређенима са којима сте били суочени претходних дана. Будите без бриге, јер успешно све разрјешавате. Са драгом особом правите планове за уређење животног простора. Поведите рачуна о здравијој исхрани.
Све указује на то да су пред вама занимљиви пословни дани, па сте посвећени припремама, размишљањима и анализама предстојећих обавеза. Слободни размишљају интензивно о новој особи коју су недавно упознали. Имунитет побољшајте свежим воћем и поврћем.
Извјесне непланиране, додатне обавезе су данас пред вама и сасвим добро ћете се изборити са њима уколико затражите минималну помоћ укућана. Није баш повољан тренутак да размишљате о неким прошлим догађајима. Пријале би вам појачане физичке активности.
Особама рођеним у овом знаку флексибилност није јача страна. Измјене до којих је дошло не зависе од вас, па покушајте да се прилагодите новонасталим околностима. У партнерским односима, понекад сте сами себи највећа конкуренција. Могућа је блага прехлада.
Имали сте већ припремљене планове за пословне обавезе у наредним данима, али због нечијег пропуста нешто од тога мораћете да коригујете. У партнерским односима, ситуација је на приближно истом нивоу као и претходних дана. Здравље вам је добро.
Немојте дозволити да вас данас из такта избаце донекле неповољне вијести о промјени пословних планова. Карактеристично за вас је да се скоро свему релативно лако и брзо прилагодите. Уздржите се од примједби на понашање партнера, јер то изазива бурну реакцију.
Овај дан је за многе од вас идеалан да већину свог времена и енергије потрошите на размишљање и анализу нових идеја за будуће пословне пројекте. Могуће су ситније вербалне размирице које ћете ублажити стрпљењем. Укључите више влакнастих намирница у исхрану.
Изузетно је важно да се добро одморите, али и да на вријеме започнете припреме за наредну радну седмицу јер су пред вама бројне и велике обавезе. Ваши партнерски односи теку својим током и без већих проблема. Опустите се уз добру књигу или филм.
Данас је савршен дан да се посветите одмору и релаксацији и тако напуните батерије за нови радни циклус. Неку компликовану породичну ситуацију покушавате да поједноставите уз подршку блиске особе. Више влакнасте хране отклониће евентуалне пробавне сметње.
Данас може доћи до занимљиве комуникације са странцима и могуће пословне понуде. Уз уобичајене кућне послове, проводите један леп и миран дан окружени породицом. Уједно надокнађујете вријеме које током недјеље проводите на послу којем сте потпуно посвећени.
