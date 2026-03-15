"Сукоб" због ракије: Мапа направила пометњу на Балкану

Аутор:

АТВ

15.03.2026

07:59

Коментари:

0
Фото: Tanjug

На мапи која је приказала Европу кроз призму алкохолних пића која се пију у њеним државама, изостављена је ракија, што је покренуло лавину коментара "озлојеђених" Балканаца.

На популарном сајту Ворлд ГеоДемо, чији мото су, како је наведено "наука и образовање" и који је "формиран у образовне сврхе и намијењен свим узрасним групама", осванула је нова мапа Европе.

На њој су посебним бојама приказане државе Европе са циљем да се покаже шта се у свакој од њих највише пије, када је ријеч о алкохолним пићима.

Тако је већи дио Сјеверне Европе приказан сивом - која је постала симбол пива.

Већи дио Русије, али не само ње, већ и Чешке, па и Мађарске, приказан је лила бојом која у овом случају означава љубитеље водке.

Винопије су представљене љубичастом и према овој мапи, њих је највише - заузели су већи дио Балкана.

По обичају, мапа је брзо постала вирална и изазвала је бројне коментаре.

"У Србији се пије српска шљивовица 99 одсто П.С. Пиво и вино, такође", написао је један Србин из Крагујевца.

Огласио се и Хрват: "Хрватска: вино, пива, ракија....".

Колико је Балканце "увриједило" што на мапи нема ракије, најбоље показао примјер једног мушкараца који је направио своју верзију ове мапе.

Човек је преко цијелог Балкана налепио натписи ракија - и то верзалом.

Други велики "проблем" настао је због вишка водке и мањка пива.

"Словачка ван домашаја пива? Јако сам увређена", гласио је још један коментар.

"Пиво је дио медитеранске кухиње. Египћани су пили пиво док су градили пирамиде", нашалио се један корисник Фејсбука.

За разлику од њега, Мађару није било до шале: "У Мађарској: Вино, пиво и палинка, а не водка...".

Иначе, палинка је мађарски пандан српској шљивовици - мада може да се прави и од кајсија, крушака, јабука, па чак и од трешања.

"Глупости! Финац сам овде, пијем пиво и вино недјељно, али водку само једном годишње", навео је неко из Финске, док су се Шкоти с правом запитали "Гдје је овде виски".

"Као Нијемац можеш да напијеш Руса пивом и да пијан падне испод стола - али дефинитивно не би требало да се свађаш са Русом због водке", упозорио је неко.

На крају, расправу је окончала госпођа коментаром: "У сваком случају, етанол је отров. За свакога и свуда", преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

ракија

Алкохол

Коментари (0)
