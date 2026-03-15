Пронађено тијело у канти за смеће, полиција сумња на бизаран злочин

15.03.2026
07:50
У Ковентрију, енглеском граду који се налази 30 километара од Бирмингема, у канти за смеће пронађено је тијело мушкарца, извијестила је полиција.
Мртвог мушкарца открио је грађанин у петак око 17 часова у парку. Жртва, за коју се процјењује да има између 40 и 50 година, још није идентификована.
Полиција Западног Мидландса вјерује да је мушкарца можда ударило возило прије него што је његово тијело премештено у парк.
Полицајци су и даље на лицу мјесту догађаја где се наставља истрага, јављају медији.
У сарадњи са градским властима покушавају да утврде одакле је донијета канта за смеће са зеленим поклопцем у којој је тијело пронађено.
"Хитно тражимо да нам се јави свако ко сумња да је јуче аутомобилом можда ударио пјешака. Такође, позивамо све који су примјетили промјену у понашању код познаника који вози или су уочили оштећење на нечијем возилу да нас контактирају", изјавио је главни детективски инспектор Фил Пул.
"Кључно је да што прије пронађемо ту особу како бисмо чули њену страну приче", додао је он.
"Такође молимо да нам се јаве грађани са тог подручја којима је можда украдена канта за смеће са зеленим поклопцем", навео је Пул.
Полиција позива и све који имају снимке са надзорних или аутомобилских камера из тог подручја да се јаве.
