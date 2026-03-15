Пронађено тијело у канти за смеће, полиција сумња на бизаран злочин

Извор:

Агенције

15.03.2026

07:50

Фото: Pexels

У Ковентрију, енглеском граду који се налази 30 километара од Бирмингема, у канти за смеће пронађено је тијело мушкарца, извијестила је полиција.

Мртвог мушкарца открио је грађанин у петак око 17 часова у парку. Жртва, за коју се процјењује да има између 40 и 50 година, још није идентификована.

Полиција Западног Мидландса вјерује да је мушкарца можда ударило возило прије него што је његово тијело премештено у парк.

Полицајци су и даље на лицу мјесту догађаја где се наставља истрага, јављају медији.

Vatrogasci

Србија

Ватра потпуно прогутала сплав, кров се срушио

У сарадњи са градским властима покушавају да утврде одакле је донијета канта за смеће са зеленим поклопцем у којој је тијело пронађено.

Апел јавности:

"Хитно тражимо да нам се јави свако ко сумња да је јуче аутомобилом можда ударио пјешака. Такође, позивамо све који су примјетили промјену у понашању код познаника који вози или су уочили оштећење на нечијем возилу да нас контактирају", изјавио је главни детективски инспектор Фил Пул.

"Кључно је да што прије пронађемо ту особу како бисмо чули њену страну приче", додао је он.

"Такође молимо да нам се јаве грађани са тог подручја којима је можда украдена канта за смеће са зеленим поклопцем", навео је Пул.

Полиција позива и све који имају снимке са надзорних или аутомобилских камера из тог подручја да се јаве.

Прочитајте више

Ватра потпуно прогутала сплав, кров се срушио

Србија

Ватра потпуно прогутала сплав, кров се срушио

5 ч

0
Траг води преко Балкана: Кријумчари узели милијарду евра

Свијет

Траг води преко Балкана: Кријумчари узели милијарду евра

15 ч

1
Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца зауставила концерт, реаговало обезбјеђење

15 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Познат узрок несреће у којој је живот изгубио држављанин БиХ

15 ч

0

Више из рубрике

Траг води преко Балкана: Кријумчари узели милијарду евра

Свијет

Траг води преко Балкана: Кријумчари узели милијарду евра

15 ч

1
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Познат узрок несреће у којој је живот изгубио држављанин БиХ

15 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Америка је поразила Иран

16 ч

0
Нетанјаху затражио разговор са Зеленским

Свијет

Нетанјаху затражио разговор са Зеленским

17 ч

0

