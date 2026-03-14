Нетанјаху затражио разговор са Зеленским

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху затражио је телефонски разговор са украјинским предсједником Владимиром Зеленским, рекли су израелски и украјински званичници порталу "Инет".
Украјински амбасадор у Израелу Јевген Корнијчук потврдио је да је захтјев упућен, али је рекао да разговор још није одржан због ограничења у распореду двојице лидера.
Он је додао да се нада да ће Зеленски и Нетањаху разговарати почетком наредне седмице.
Израелска страна иницирала је разговор у вријеме када Израел жели да продуби сарадњу са Украјином у области одбране од дронова, наводи се у извјештају.
