Конференција „Требиње 2026 –градимо регион“ доноси визију будућности

Аутор:Бојан Носовић
Регион се гради и тек ће, а они који га граде сјатиће се у Требиње средином јуна на прву конференцију о градњи. Долазе престижне компаније међу њима и она која је у Српској изградила најзначајније пројекте. Из компаније Интеграл инжењеринг шаљу јасну поруку.
„Ми који нешто градимо и стварамо највећи нам је успјех да иза себе оставимо неки траг, тако да поручујем колегама да остају у Републици Српској да заједно направимо корак“, рекао је Љубиша Пилиповић, представник Интеграл инљињеринга.
Корача се и по новим аутопутевима каже директор Радован Вушковић.
Најављује градњу нових дионица али и долазак на ову требињску конференцију.
„Ја заиста очекујем доста од те конференције. Само Требиње је на неки начин и порука да тамо донесемо неке одлуке и закључке да је крајње вријеме да и Херцеговина добије озбиљну путну инфраструктуру“, рекао је Радован Вишковић, директор Аутопутева Републике Српске.
У Требињу се гради на сваком кораку, у протеклих неколико година у најјужнији град Српске је кроз разне пројекте уложено 350 милона марака каже градоначелник. Баш зато је Требиње идеално за конференцију о градњи јер ће тек овдје да се гради, јасан је Мирко Ћурић, који најављује Ново Требиње.
„Такође смо ту замислили да градимо конгресни центар вриједан преко 100 милиона, такође нова спортска дворана, нови вртићи, јавни објекти. Сматрамо да то све заслужује пажњу“, рекао је Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.
Са пажњом све прате и у ресорном министарству. Бојан Випотник за АТВ каже да ће ова конференција много значити за размјену искустава, идеја и начина али и за доношење нових законских оквира у градњи.
„Изузетно значајна конференцију јер ћемо на конкретним примјерима моћи да научимо нешто ново, понесемо са собом и искористимо у будућим пројектима“, казао је Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
Требиње 2026 - Градимо регион је конференција која ће се одржати 18 и 19 јуна у требињском Културном центру, окупиће водеће компаније из области грађевинарства али и доносиоце одлука из цијелог региона.
