Logo
Large banner

Конференција „Требиње 2026 –градимо регион“ доноси визију будућности

Аутор:

Бојан Носовић
15.05.2026 19:35

Коментари:

1
Требиње градимо регион 2026
Фото: ATV

Регион се гради и тек ће, а они који га граде сјатиће се у Требиње средином јуна на прву конференцију о градњи. Долазе престижне компаније међу њима и она која је у Српској изградила најзначајније пројекте. Из компаније Интеграл инжењеринг шаљу јасну поруку.

„Ми који нешто градимо и стварамо највећи нам је успјех да иза себе оставимо неки траг, тако да поручујем колегама да остају у Републици Српској да заједно направимо корак“, рекао је Љубиша Пилиповић, представник Интеграл инљињеринга.

Корача се и по новим аутопутевима каже директор Радован Вушковић.

Најављује градњу нових дионица али и долазак на ову требињску конференцију.

„Ја заиста очекујем доста од те конференције. Само Требиње је на неки начин и порука да тамо донесемо неке одлуке и закључке да је крајње вријеме да и Херцеговина добије озбиљну путну инфраструктуру“, рекао је Радован Вишковић, директор Аутопутева Републике Српске.

У Требињу се гради на сваком кораку, у протеклих неколико година у најјужнији град Српске је кроз разне пројекте уложено 350 милона марака каже градоначелник. Баш зато је Требиње идеално за конференцију о градњи јер ће тек овдје да се гради, јасан је Мирко Ћурић, који најављује Ново Требиње.

„Такође смо ту замислили да градимо конгресни центар вриједан преко 100 милиона, такође нова спортска дворана, нови вртићи, јавни објекти. Сматрамо да то све заслужује пажњу“, рекао је Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.

Са пажњом све прате и у ресорном министарству. Бојан Випотник за АТВ каже да ће ова конференција много значити за размјену искустава, идеја и начина али и за доношење нових законских оквира у градњи.

„Изузетно значајна конференцију јер ћемо на конкретним примјерима моћи да научимо нешто ново, понесемо са собом и искористимо у будућим пројектима“, казао је Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Требиње 2026 - Градимо регион је конференција која ће се одржати 18 и 19 јуна у требињском Културном центру, окупиће водеће компаније из области грађевинарства али и доносиоце одлука из цијелог региона.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Требиње

Радован Вишковић

Мирко Ћурић

Бојан Випотник

Република Српска

Требиње 2026 –градимо регион

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Хаг хашки трибунал генерал Младић

Република Српска

Одлука о непуштању генерала Младића нарушава принципе хуманости

2 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Позивам све наше компаније - затворите радње, има посла и мимо Сарајева

4 ч

8
Генералу данас мало боље, одбрана се обратила комитетима УН за људска права

Република Српска

Генералу данас мало боље, одбрана се обратила комитетима УН за људска права

4 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Петрич је промашио тему, али паре није

4 ч

1

  • Најновије

21

41

Ухапшен док се скривао у грму: Аднан Шерак предат Тужилаштву КС

21

35

Ухапшена још једна особа у склопу убиства Нешовића

21

28

Руслана се обратила Јоксимовићу на српском: Жељко, душо, брате, недостајеш ми

21

09

12 година од добојске катастрофе: 11 ружа за 11 страдалих

20

47

Испробајте рецепт за колач од јагода и меканог бисквита: Умутите састојке и испеците

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner