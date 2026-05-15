Додик: Позивам све наше компаније - затворите радње, има посла и мимо Сарајева

АТВ
15.05.2026 17:38

Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је мржња Сарајева према Србији, Републици Српској и Србима јача од економског интереса и жеље за сарадњом.

"То што је учињено на продавницама компанија из Србије и Републике Српске, неодољиво подсјећа на почетак најмрачнијег раздобља у историји Европе и свијета. И неће стати. Поновиће се. Док год и посљедња не буде затворена", истакао је Додик.

Он је нагласио да је мржња као коров, тешко се искорјењује, а када се храни, онда буја.

"Зато позивам све наше компаније - затворите своје радње. Има посла и мимо Сарајева", поручио је Додик.

Грфити у Сарајеву

БиХ

У Сарајеву исписани графити на српским радњама, огласила се полиција

Подсјећамо, на просторијама компанија из Србије које су отворене у Сарајеву осванули су графити и просута црвена боја, чиме је свака радња у њиховом власништву обиљежена.

