Павић: Поступање Хага према Младићу и Караџићу је порука и Републици Српској

СРНА

15.05.2026 15:41

Александар Павић
Фото: Youtube/Savez nezavisnih socijaldemokrata

Поступање Хашког трибунала према Ратку Младићу и Радовану Караџићу је не само чин тероризма према њиховим породицама, него и порука Републици Српској – да српски народ сматрају непријатељем, изјавио је Срни политиколог Александар Павић.

Павић је навео да је Хашки трибунал основан искључиво да би се кривица за ратове приписала Србима и на њих ставила етикета "злочинаца и геноцидних", те додао да је ово малтретирање само наставак.

- Вук длаку мења, али ћуд никада и то ће бити суштина Хашког трибунала и његових наследника до самог краја, као и оних који извршавају ту јадну и бедну злочиначку политику - рекао је Павић поводом одлуке хашког Механизма да не дозволи генералу Ратку Младићу да се лијечи у Србији.

Павић је истакао да Велика Британија стоји и иза Хашког трибунала заједно са западном дубоком државом и да практично идентично раде са Радованом Караџићем у британском затвору и са генералом Младићем.

Он сматра да посебно сурово поступање према Караџићу и Младићу и потпуно гажење њихових људских права и достојанства, има своје разлоге који имају "нула везе" са правом и правдом.

- Хашки трибунал је требало да напише лажну историју ратова деведесетих година у којој су главни антихероји сви српски лидери, а Ратко Младић и Радован Караџић су најистакнутији међу њима, такође и Слободан Милошевић, али њих двојица поготово - навео је Павић.

Како оцјењује, дјеловање Хашког трибунала треба посматрати и као наставак освете Србима што су се "дрзнули да се дигну против НАТО-а".

Павић сматра да ће Хашки трибунал остати забиљежен црним словима у историји права, међународног права и правде, али и у европској историји уопште, када она буде могла да се слободно пише.

Александар Павић

Ратко Младић

Коментари (0)
