Цвијановић у САД-у: Указала Масту на неопходност окончања супервизије у БиХ

АТВ
15.05.2026 14:23

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић са предсједавајућим Одбора за спољне послове Представничког дома америчког Конгреса из Републиканске партије Брајаном Мастом
Фото: Printscreen/X/Cvijanovic_Z

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је веома задовољна добрим и продуктивним састанком са предсједавајућим Одбора за спољне послове Представничког дома америчког Конгреса из Републиканске партије Брајаном Мастом.

"Настојала сам да саговорнику објасним уставну структуру БиХ, позицију два ентитета и три конститутивна народа, као и важност њеног пуног уважавања. Такође, указала сам на примјере и посљедице неуставног и недемократског дјеловања неизабраног странца, као и на неопходност окончања међународне супервизије у БиХ", истакла је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Цвијановић је саговорнику изразила потпуну сагласност са ставовима представника америчке администрације у погледу тога да БиХ мора да буде враћена конститутивним народима, а процес одлучивања домаћим лидерима и демократским институцијама на свим нивоима власти.

Брајан Маст је члан Представничког дома Сједињених Америчких Држава.

Подсјећамо, Цвијановић се налази у посјети САД-ау.

