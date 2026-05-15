Цвијановић у САД-у: Указала Масту на неопходност окончања супервизије у БиХ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је веома задовољна добрим и продуктивним састанком са предсједавајућим Одбора за спољне послове Представничког дома америчког Конгреса из Републиканске партије Брајаном Мастом.
"Настојала сам да саговорнику објасним уставну структуру БиХ, позицију два ентитета и три конститутивна народа, као и важност њеног пуног уважавања. Такође, указала сам на примјере и посљедице неуставног и недемократског дјеловања неизабраног странца, као и на неопходност окончања међународне супервизије у БиХ", истакла је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.
— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) May 15, 2026
Цвијановић је саговорнику изразила потпуну сагласност са ставовима представника америчке администрације у погледу тога да БиХ мора да буде враћена конститутивним народима, а процес одлучивања домаћим лидерима и демократским институцијама на свим нивоима власти.
Брајан Маст је члан Представничког дома Сједињених Америчких Држава.
Подсјећамо, Цвијановић се налази у посјети САД-ау.
