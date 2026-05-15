Обиљежене 34. године од злочина над припадницима ЈНА у Тузланској колони

15.05.2026 14:13

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић на обиљежавању 34. године над припадницима ЈНА у Тузланској колони
Фото: АТВ

Мирном шетњом у Тузли и Бијељини обиљежeне су 34 године од злочина над припадницима ЈНА у Тузланској колони 1992. године.

Учесници комеморативног прошетали су Брчанском малтом, а посјету мјесту злочина обезбјеђивале су јаке полицијске снаге.

Присутни су били чланови породица невино страдалих који 34 године чекају правду за ова свирепа убиства и преживјели учесници Тузланске колоне.

Муслиманске паравојне снаге су 15. маја 1992. године у Тузли напале колону ЈНА која је, на основу претходно постигнутог договора, требало да напусти тузланску касарну.

У нападу је убијено 51 лице, док је 78 лица рањено. Још три особе касније су преминуле од посљедица рањавања.

Парастос убијеним војницима биће служен у Бијељини, на гробљу Пучиле.

