Обиљежене 34. године од злочина над припадницима ЈНА у Тузланској колони

Мирном шетњом у Тузли и Бијељини обиљежeне су 34 године од злочина над припадницима ЈНА у Тузланској колони 1992. године.
Учесници комеморативног прошетали су Брчанском малтом, а посјету мјесту злочина обезбјеђивале су јаке полицијске снаге.
Присутни су били чланови породица невино страдалих који 34 године чекају правду за ова свирепа убиства и преживјели учесници Тузланске колоне.
Муслиманске паравојне снаге су 15. маја 1992. године у Тузли напале колону ЈНА која је, на основу претходно постигнутог договора, требало да напусти тузланску касарну.
У нападу је убијено 51 лице, док је 78 лица рањено. Још три особе касније су преминуле од посљедица рањавања.
Парастос убијеним војницима биће служен у Бијељини, на гробљу Пучиле.
