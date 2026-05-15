Важно обавјештење за кориснике: Покушаји преваре путем Вибера, огласили се из м:тела

Аутор:

АТВ
15.05.2026 13:59

Преваре на интернету, илустрација
Фото: m.tel/PR/Ustupljena fotografija

Компанија м:тел обавјештава кориснике да су забиљежени покушаји преваре путем Вибер порука у којима се непозната лица лажно представљају као представници м:тел-а и обавјештавају кориснике о наводним новчаним наградама.

У овим порукама корисницима се саопштава да су освојили одређени новчани износ, након чега се тражи достављање личних података, укључујући и фотографије личних докумената.

Овим путем из компаније јасно наглашавају да:

  • м:тел никада не тражи достављање личних докумената путем Вибер-а, СМС-а или других неформалних канала комуникације;
  • м:тел не обавјештава добитнике награда на начин који укључује захтјеве за слање личних података или било какве финансијске трансакције;
  • м:тел не тражи од корисника да достављају осјетљиве личне податке како би остварили право на награду.

Све релевантне информације о наградним играма које приређује компанија м:тел доступне су искључиво путем званичних канала комуникације:

Из м:тела позивају кориснике да:

  • не дијеле своје личне податке непознатим или непоузданим изворима;
  • не одговарају на сумњиве поруке и позиве;
  • пријаве овакве случајеве надлежним институцијама или м:тел Контакт центру.

"м:тел континуирано ради на заштити својих корисника и апелује на додатни опрез како би се спријечиле могуће злоупотребе", поручили су из ове компаније.

