Балкану пријете суперћелијске олује, па стиже велики обрт

Атмосфера над Европом пролази кроз значајну промјену јер се дубока циклонална долина премјешта преко средишта континента.
Овај систем доноси знатно хладнији ваздух далеко на југ, повећавајући опасност од јутарњих мразева, али и екстремних временских непогода.
Судар ове неуобичајено хладне ваздушне масе са топлим и влажним ваздухом над Средоземљем ствара услове за вишедневни период са екстремним временским приликама.
Подручјима од сјеверне Италије до јадранске обале западног Балкана пријете суперћелијске олује, разоран град и локалне поплаве, пише специјализовани метеоролошки сервис „Севере Ведер Еуропе”, преноси Индекс.хр.
Значајне промјене времена широм Европе покренуте су снажним пољем високог притиска које се успоставило над сјеверним Атлантиком. То је омогућило продор ваздуха са сјевера према континенту, а тренутно се над средишњом Европом формира нови, изузетно снажан циклон. Он доноси много хладнију ваздушну масу која ће се до недјеље проширити над великим дијелом континента због успостављеног обрасца и велике, дубоке циклоналне долине која ће се задржати неколико дана.
Најизраженије температурне аномалије захватиће западну и средишњу Европу те ће се проширити јужније, све до Средоземља. Овако дубока долина утиче и на приземни притисак, успостављајући пространи систем ниског притиска над већим дијелом континенталне Европе, док над сјеверним Атлантиком и Азорима остаје јако поље високог притиска.
Према викенду, главна висинска долина почеће постепено да слаби, али ће остати пространа и продубљиваће се даље према југу. Иако је гребен над Атлантиком поремећен, то најављује могућу промјену времена за наредну седмицу. Главни циклон, који се продубљује према југу, шириће значајну хладну аномалију према Средоземљу. Температуре ће бити и до 10-14 степени ниже од уобичајених за ово доба године над западном и југозападном Европом.
Јутарње температуре биће прилично ниске за средину маја, понегдје и близу нуле. Најниже вриједности очекују се у суботу ујутро, када ће вјетар бити најслабији, па ће и опасност од мраза бити највећа. Дневне максималне температуре такође ће остати осјетно ниже од просјека, углавном између 10 и 15 степени, а у неким регионима чак и испод 10 степени, што је око 15 степени хладније од дугорочног просјека.
Крајем викенда доминантни висински талас коначно ће нестати, али ће се његове посљедице и даље осјећати, са ниским температурама које ће наставити да се шире према југоистоку, нарочито над Средоземљем.
Судар снажног висинског таласа са топлијим ваздушним масама на југу појачаће суптропску млазну струју над Средоземљем. То ће донијети јаке вјетрове у средњим и горњим слојевима атмосфере, стварајући снажно смицање вјетра потребно за организоване олује. Постепено загријавање Средоземног мора такође обезбјеђује умјерену нестабилност, која ће се поклопити са јаким висинским вјетровима.
Зато се до суботе на подручју Италије, Јадрана те западног и средишњег Балкана могу развити екстремне временске прилике, укључујући вишећелијске и суперћелијске олује.
Грмљавинске олује донијеће знатне количине падавина, нарочито тамо гдје се развију организовани системи. Због постојаних југозападних вјетрова у млазној струји, обилне падавине очекују се и уз планинске ланце – Апенине, Динариде и Карпате. Модели високе резолуције указују на то да би локално могло пасти и више од 100 до 150 mm кише, посебно тамо гдје се комбинују конвективне и фронталне падавине узроковане орографијом.
Осјетно хладнија ваздушна маса биће довољно хладна да до наредног понедјељка донесе и до 50 центиметара снијега Алпима, а нешто свјежег снијега пашће и над средишњим Пиринејима.
Прогнозе за наредну седмицу најављују потпуну промјену временског обрасца. Блокирајуће поље високог притиска над сјеверним Атлантиком требало би да се уруши, а замијениће га дубоке долине и приземни циклони. То ће довести до стабилнијег времена и јачања антициклоналног гребена над Европом према крају маја.
Предвиђа се и повратак температура на уобичајене, па и изнадпросјечне вриједности, а ускоро би могле достићи и ниво топлотног таласа. Топлије вријеме наредне седмице прво ће се проширити на западну и југозападну Европу, а затим ће се постепено премјештати према истоку.
