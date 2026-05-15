Помен на Брчанској малти: Учесници комеморативног скупа кренули ка Тузли

15.05.2026 09:49

Из Бијељине су кренула четири аутобуса са учесницима комеморативног скупа који ће данас на Брчанској малти у Тузли присуствовати помену за 54 мучки убијена припадника ЈНА у нападу муслиманских паравојних снага док се војска према унапријед постигнутом договору мирно повлачила из тузланске касарне.
Почаст убијеним војницима ЈНА на мјесту њиховог страдања одаће породице жртава, преживјели из Тузланске колоне, изасланик предсједника Републике Српске Бојан Савић, изасланик српског члана Предсједништва БиХ Бошко Томић, те министри рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић, саобраћаја и веза Зоран Стевановић, енергетике и рударства Петар Ђокић, финансија Зора Видовић и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић, преноси Срна.

До међуентитетске границе учеснике ће обезбјеђивати полиција Републике Српске, након чега ће обезбјеђивање преузети федерални МУП.

Муслиманске паравојне снаге су 15. маја 1992. године напале колону ЈНА у Тузли која је, на основу претходно постигнутог договора, требало да напусти тузланску касарну.

У нападу је убијено 51 лице, још три особе касније су преминуле од посљедица рањавања, док је 78 лица рањено.

