Сјећање на страдале у мајским поплавама у Добоју

15.05.2026 07:20

У Добоју ће данас са Градског моста бити спуштено 11 ружа у ријеку Босну у знак сјећања на једанаесторо страдалих у мајским поплавама 2014. године, када је овај град био потпуно потопљен.

Према ранијим подацима Градске управе, током мајских поплава 2014. године у Добоју је причињена материјална штета од око 173 милиона КМ.

Водена стихија оштетила је 2.890 стамбених јединица и 950 привредних субјеката.

