Састанак Трампа и Сија у комплексу руководства КП Кине посљедњег дана посјете

15.05.2026 07:17

Амерички предсједник Доналд Трамп гестикулира док говори поред кинеског предсједника Си Ђинпинга током посјете башти Џонгнанхај у Пекингу, у петак, 15. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Evan Vucci

Колона возила америчког предсједника Доналда Трампа стигла је овог јутра у комплекс Џонгнанхаи, сједиште кинеске Комунистичке партије, посљедњег дана његове посјете Кини.

Више од дванаестак возила са црвеним и плавим свјетлосним сигналима било је у колони која се упутила ка комплексу, показују снимци.

У некадашњем царском врту у Пекингу, у близини Забрањеног града у центру Пекинга, Трамп се састао са кинеским предсједником Си Ђинпингом, преноси Си-Ен-Ен.

Двојица лидера су се руковала и позирала за заједничку фотографију прије билатералне чајанке и радног ручка.

Како преноси Би-Би-Си, Си је описао комплекс гдје је примио Трампа јутрос као мјесто где "лидери централне владе Кине раде и живе, укључујући и њега самог".

- Ово мјесто је некада било дио царског врта, много је историје присутно овдје - рекао је Си, додајући да је једно међу дрвећем којем су се дивили током шетње старо чак 490 година.

Си је казао и да ће послати Трампу као поклон сјеме кинеских ружа које су видјели у врту.

Касније, у заједничком обраћању, Си је рекао да су два лидера постигла "нови билатерални однос" који је, како је истакао, конструктиван, што је назвао "прекретницом".

Разговори Трамп и Сија, који се данас настављају, одржавају се у формату ужих делегација уз чај.

За разлику од великих делегација које су присуствовале јучерашњим разговорима, обје стране данас су довеле мање делегације највиших званичника на састанак, за који се очекује да ће бити интензиван, преноси Си-Ен-Ен. Са америчке стране, уз Трампа су државни секретар Марко Рубио, министар одбране Пит Хегсет, министар финансија Скот Бесент, трговински представник САД Џејмисон Грир и амбасадор САД у Кини Дејвид Перду. Уз Сија у кинеској делегацији су његов шеф кабинета Цај Ћи, министар спољних послова Ванг Ји потпредсједник владе и главни изасланик за трговину Хе Лифенг, замјеник министра спољних послова Ма Џаосу и амбасадор Кине у САД Сје Фенг.

Планирано је да се Трамп задржи у Џонгнанхаију око три сата.

Џонгнанхаи се сматра еквивалетом Бијеле куће, а обувата језеро, павиљоне, вртове и канцеларије. Важи за једно од најтајновитијих мјеста у Кини, са безброј надзорних камера и опрезним патролама безбједносних снага у цивилу и униформи.

