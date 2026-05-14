Цвијановићева се састала са чланицом српског кокуса америчког Конгреса Клаудијом Тени

14.05.2026 21:16

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Вашингтону са Клаудијом Тени, чланицом и копредсједавајућом српског кокуса у Представничком дому америчког Конгреса из Републиканске странке.
"Посебно су интересантни и корисни разговори са људима у Вашинтону који добро познају прилике у БиХ и региону. Међу њима је, свакако, чланица и копредсједавајућа српског кокуса у Представничком дому америчког Конгреса из Републиканске странке Клаудијом Тени", навела је Цвијановићева те је додала:

"Ово је наш други састанак од почетка године, а с обзиром на актуелна дешавања у БиХ и нове политичке околности, и овај пут смо имале много важних тема за разговор. Хвала мојој уваженој саговорници на томе што је увијек спремна да чује наше ставове", навела је је Цвијановићева на Инстаграму.

