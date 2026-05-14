Цвијановићева се састала са чланицом српског кокуса америчког Конгреса Клаудијом Тени

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Вашингтону са Клаудијом Тени, чланицом и копредсједавајућом српског кокуса у Представничком дому америчког Конгреса из Републиканске странке.
"Посебно су интересантни и корисни разговори са људима у Вашинтону који добро познају прилике у БиХ и региону. Међу њима је, свакако, чланица и копредсједавајућа српског кокуса у Представничком дому америчког Конгреса из Републиканске странке Клаудијом Тени", навела је Цвијановићева те је додала:
"Ово је наш други састанак од почетка године, а с обзиром на актуелна дешавања у БиХ и нове политичке околности, и овај пут смо имале много важних тема за разговор. Хвала мојој уваженој саговорници на томе што је увијек спремна да чује наше ставове", навела је је Цвијановићева на Инстаграму.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч4
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
21
16
21
08
21
07
20
59
20
55
Тренутно на програму