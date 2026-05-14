Одбијен план да се Грчка притисне због тзв. Косова и НАТО-а

Амерички Конгрес није подржао приједлог републиканског конгресмена Кита Селфа (Keith Self) да Сједињене Америчке Државе изврше притисак на Грчку због њеног става према тзв. Косову и блокаде његовог чланства у НАТО-у.
Селф је 13. маја предложио обуставу 1,8 милиона долара намијењених међународним војним обукама за Грчку, уколико Атина настави да не признаје независност Косова, јавља Радио Слободна Европа.
Међутим, његов амандман није добио подршку чланова Одбора за спољне послове Представничког дома. Против су били демократски конгресмени Грегори Микс (Gregory Meeks) и Дина Титус (Dina Titus), као и предсједавајући одбора Брајан Маст (Brian Mast), који су препоручили његово одбацивање.
Микс је навео да је ријеч о програму који има двостраначку подршку за сарадњу са Грчком, док је Титус истакла да питање Косова треба разматрати одвојено од програма војне сарадње. Маст је такође позвао на одбацивање приједлога.
Одбор је на крају усвојио закон о одобравању помоћи и међународних војних обука за Грчку, без спорног амандмана.
Селф је током расправе тврдио да непризнавање Косова од стране Грчке утиче на стабилност Западног Балкана и отежава његов пут ка НАТО-у, истичући да дио чланица Алијансе и даље не признаје Косово.
Он је навео да би чланство тзв. Косова у НАТО-у допринијело стабилности у региону и представљало противтежу утицају Русије и других глобалних актера, али његов приједлог није прошао у америчком Конгресу.
