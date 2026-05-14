Хрватски експерти неспремни дошли у Женеву

Аутор:Милица Јагодић
Коментари:0
Хратска страна је дошла потпуно неспремна. Оправдали смо очекивања која су била у складу са документацојим са којом смо дошли у Женеву, рекао је Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
"Управо је завршено цјелодневно засједање пред Секретаријатом комитета ЕСПОО Конвенције. Морам да кажем да сам изузетно задовољан. Оправдали смо своја очекивања која су била у складу са свом оном документацијом са којом смо и дошли у Женеву", каже Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
Након уводног излагања изнесени су проблеми који се тичу Трговске горе.
"Реферисали смо се доказима на неколико најбитнијих ствари, начин и збор локације, како је та локација одабрана на један неадекватан начин. Приликом избора сваке локације морали сте имати неке резервне локације с обзиром да су они стално користили израз преферентна локација, а сви докази говоре супротно да су они њу перманентно одредили као такву. Реферисали смо се на кршење Хрватске стране свих могућих протокола, не смо ЕСПОО Конвенције него свих оних који се тичу ове проблематике у смислу упознавања нас потенцијално погођене стране у БиХ", рекао је министар Випотник.
Према његовим ријечима, јавност у БиХ по питању Трговске горе није информисана од Хрватске стране као и да у општини Двор живи око 3.000 становника, а у потенцијално погођеној општини Нови Град 30.000 становника.
"Хрватска страна је дошла потпуно неспремна. Нигдје се није могло ни чути на хрватским медијима да они уопште и долазе овдје. Да ли су хтјели да минимизирају озбиљност саме теме , с обзиром на данашњу њихову презентацију, слободно могу рећи да су покушали да прођу између капи кише. Апсолутно се нису добро припремили. Понашали су се као да не знају гдје су дошли. Највећа њихова аргументација се очитовала у дијели гдје су они константно цитирали одредбе неких њихових закона позивајући се на то да су они проводили процесе у складу са свим процедурама и константо понављајући да ће они званичним путем обавијестити БиХ када изађу са студијом о утицају на животну средину", каже Випотник.
Добра прилика за разговор са колегама из Хрватске као и то да су у потпуности схватили да имамо одличан правни тим који је успио да изнесе врло драгоцјене примједбе око тога у којој је мјери се Хрватска не придржава ЕСПОО Конвенције, појашњава Зоран Драче, члан експертског тима.
"Мислим да смо указали на неколико пропуста када се гради нешто што се зове нуклеарно постројење које има изузетно регулисану међународну праксу. У Хрватском тиму није било адекватног представника нуклеарног регулатора који би требало да буде тијело које даје све дозволе почевши од локације до дозволе за градњу, пробни рад и дозволе за оперативни рад. Зашто ово постројење не би требало да буде на граници са БиХ? Зато што није у реду да постројења стављају било гдје на 800 метара од границе друге државе", рекао је члан експертског тима.
Сва истраживања које су до сада рађена са босанске стране указују да само земљиште није најпогодније за локацију као нешто што би се звало дугорочно складиштење нуклеарног отпада, појашњава Драче.
"Оно што је карактеристика нуклеарних постројења је да се увијек се раде сигурносне анализе које полазе од најгорих комбинација претпоставке, може бити терористички напад, пад авиона на складиште, бомбардовање складишта и онда се прави прорачун какве би посљедице биле уколико радио нуклеиди који постоје у том отпаду колико се они помјерају по тлу, ваздуху и површинским и подземним водама. Ми треба да добијемо резултате тих анализа које Хрватска треба да спроведе и они су нам рекли да их спроводе. Оно што је на нама је да утврдимо да ли је то спроведено солидно и у којој мјери опасност постоји", каже члан експертског тима.
Данас је урађен добар посао, сати на данашњем разговору нису узалуд потрошени, каже Марио Црнковић, члан делегације БиХ.
"Мислим да Имплементациони комитет ЕСПОО Конвенције неће остати имун на све ово што је данас речено. Све ово што смо говорили има утемељење у аргументима. То нису нека тумачења него реалне ствари које не могу оборити тек тако. Још онда кад смо чули како су припремали ситуацију, припремали су је на начин да су неформалним сазнањима долазили до података из БиХ. То је нешто што је шокантно и говори и више него што је довољно", каже Црнковић, члан делегације БиХ.
Очигледно се видјело да смо дошли са чињеницама које су апсолутно необориве , на које Хрватска није могла да изнесе одговоре те је добила задатак од члана ЕСПОО Комитета да у писаној форми одговори на питања, појашњава Борислав Бојић, координатор Експертског тима БиХ за Трговску гору.
"Послије њихових одговора слиједе анализе ЕСПОО Комитета. Оно што очекујемо је да ћемо имати нацрт препорука ЕСПОО Комитета, које ћемо ми разматрати у БиХ, односно у Републици Српској и Федерацији БиХ, а онда ћемо имати разматрање од стране Хрватске након чега слиједе препоруке ЕСПОО Комитета. Наш задатак је да наставимо нашу борбу", каже Бојић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч5
БиХ
4 ч0
БиХ
4 ч1
БиХ
4 ч0
Најновије
21
16
21
08
21
07
20
59
20
55
Тренутно на програму