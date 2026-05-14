Трговска гора: Хрватска ће Студију о утицају на животну средину објавити крајем године

БиХ и Хрватска суочавају се у Женеви пред Комитетом Еспоо који посматра негативне прекограничне утицаје због планиране изградње одлагалишта нуклеарног отпада из електране Кршко на Трговског гори.
Хрватска је већ кренула са активностима на овој локацији, а Студија о процјени утицаја на животну средину још увијек није објављена. Према незваничним сазнањима АТВ, Хрватска Студију планира објавити крајем ове године.
Мерсиха Поздер, федерална министарка туризма и околиша, каже за АТВ да је поносна што је дио делегације БиХ која је на висини задатка и да је важно укључити све у ову дискусију.
"Данас смо највише говорили о процјени утицаја на околину. Све су то утицаји које можемо осјетити прекогранично и угрожен је већи број локалних заједница будући да се ради о градњи километар од границе", каже Поздер.
Емир Диздаревић, предсједавајући Експертског тима и замјеник директора Регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну безбједност БиХ, каже за АТВ да је ово прилика да се расправи о сваком питању појединачно.
"Мислим да све ово има једну транспарентност и отвореност према информацијама које и ми добијамо и слажемо комплетну слику. Ако издају дозволе за градњу овог објекта, Експертском тиму је важно да се све докаже и они ће дати своје мишљење. Односно, да ли се резултати које је Хрватска добила у изради студије утицаја на околину, слажу са резултатима које ми имамо. То је комплекс који има заједничке одлике, дијели га ријека и треба сви ти резултати да се поклопе", Диздаревић.
У уводном обраћању министар Бојан Випотник, као шеф делегације БиХ, је нагласио да је Хрватска већ предузела активности на тој локацији, укључујући рушење и припремне радове, и истовремено усвојила посебан законски оквир за изградњу центра за управљање радиоактивним отпадом.
"Заједно са испоруком складишних контејенера, финансијским планирањем и дугорочним инфраструктурним припремама ове мјере указују да је локација у ствари већ одређена прије завршетка поступка процјене утицаја на животну средину, док, истовремено, Студија о процјени утицаја на животну средину још увијек није објављена", навео је министар Випотник, између осталог, истичући да Хрватска није водила рачуна о могућем утицају на животну средину у прекограничном контексту, те да се БиХ оштро противи овом захвату јер предметна локација не испуњава основне параметре за складиштење било каквог, а нарочито не опасног отпада.
На маргинама сучељавања са Хрватском, министар Випотник ће се састати са извршним секретаром Економске комисије Уједињених нација за Европу, Татјаном Молчеан.
Очекује се да ће састанку присуствовати и Елена Сантер, секретар ЕСПОО Конвенције и Протокола о стратешкој процјени утицаја на животну средину (СЕА).
