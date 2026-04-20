Випотник о случају Трговска гора: У Женеву са чврстим аргументима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Делегација БиХ потпуно је спремна за сучељавање са представницима Хрватске о случају Трговска гора, које је заказано 14. маја у Женеви, изјавио је Срни министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник.
Випотник, који предводи делегацију БиХ, нагласио је да су и правно и политички припремљени за овај догађај.
Он је истакао да су свјесни да ће Хрватска користити све како би показали да Трговска гора повољна локација иако прелиминарни резултати показују да не задовољава ниједан критеријум потребан за складиштење нуклеарног отпада.
"Знамо да је студија утицаја за животну средину стигла у надлежно хрватско министарство, али још немамо информацију какав је њивов став о томе. Међутим, према посљедњим информацијама, студија се проучава и ако буде одобрена ићи ће у јавну расправу и тада ће је морати доставити и представницима БиХ", нагласио је Випотник.
Он је навео да су у току лабораторијска испитивања теренских радова, које је обавио Геозавод Републике Српске, те додао да је тај дио истраживања при крају и у ФБиХ.
Истакао је да је БиХ спремна стручно, научно, али и политички да обори хрватске аргументе, као и да је Стална мисија БиХ при УН комуникацијска тачка са Еспо конвенцијом.
Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нуклеарне електране "Кршко", као и постојећи институционални отпад складишти на локацији Трвовска гора у општини Двор, на самој граници са БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 седм0
Градови и општине
1 седм0
Друштво
1 седм0
Друштво
2 седм0
Најновије
11
56
11
55
11
51
11
51
11
33
Тренутно на програму