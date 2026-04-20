Обиљежавамо Побусани понедјељак: Вјерује се да ове 3 ствари свако мора да уради

Први понедјељак након завршетка васкршњих празника и Светле недјеље познат је као Побусани понедјељак - дан који у народу има посебно мјесто и дубоко укорењену традицију.
У појединим крајевима Србије назива се и Побусни понедјељак или Мали Ускрс, односно Мали Васкрс, а обиљежавају га бројни обичаји које вјерници брижљиво чувају и преносе с кољена на кољено.
Побусани понедјељак је дан посвећен упокојеним члановима породице и пријатељима. Увијек “пада” послије завршетка васкршњих празника, а како је Васкрс покретан датум, тако се и дан обиљежавања Побусаног понедјељка мијења.
Ипак, у традицији српског народа је да се обичаји на овај дан не мијењају увијек су исти и вјерује се да би их требало спровести за здравље и напредак породице, а за покој душе преминулих.
На Побусани понедјељак Срби обавезно излазе на гробље да “побусају”, односно уреде гробове својих предака. Некада, док нису постојале камене или мермерне плоче преко гробова, жене су сијале траву на хумкама како би се симболички показало да живот увијек односи побједу над смрћу, пише Жена Блиц.
Посљедњих деценија, одлазак на гробље на Побусани понедјељак је прилика да породице уреде гробове упокојених чланова.
Обичај је, такође, да се на гробље износе црвена фарбана јаја, јер је Побусани понедјељак Васкрс умрлих. Фарбана јаја се дијеле сиромашнима који ће их појести “за покој душе” преминулих.
У нишком, топличком и пиротском крају домаћице фарбају јаја за Побусани понедјељак током Свијетле седмице, најчешће у петак, док се у осталим дијеловима Србије јаја фарбају у недјељу, како би била спремна за изношење на гробље. Побусани понедјељак је, уједно, и први дан послије Васкрса кад се пале свеће упокојенима, јер се верује да су од Васкрса до Побусаног понедјељка сви преминули васкрсли у Господу.
Постоји још један обичај који се спроводи на овај дан, а који је опстао само у селима у неким дијеловима Србије. На Побусани понедјељак жене су садиле руже на гробовима умрлих чланова породице, због чега се овај дан звао и Ружичало. Руже су биле црвене или бијеле, у зависности од тога да ли је неко преминуо у зрелијем добу или веома млад.
На Побусани понедјељак свештеници служе парастосе или помене на гробљу, па би, уз фарбана јаја требало понијети и флашицу црног вина за преливање гробова.
