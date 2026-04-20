Logo
Large banner

Понесите кишобране: Данас свјежије уз кишу

Аутор:

АТВ
20.04.2026 08:49

Коментари:

0
Рози кишобран на киши, мокро, пада киша
Фото: Pexel/Miftah Rafli Hidayat

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити облачно и свјежије вријеме са кишом.

Прије подне биће и краћих сувих и сунчаних периода, а на југу Херцеговине углавном суво, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана и увече задржаће се промјенљиво облачно и углавном суво вријеме уз краћу кишу или пљускове, а наредне ноћи нова јача киша захвиће западне пред‌јеле.

На сјеверу и западу дуваће сјеверни вјетар, а у осталим пред‌јелима јужни.

Максимална температура ваздуха од 12 до 18, на југу до 22, а у вишим пред‌јелима од осам степени Целзијусових.

Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава облачно вријеме, са кишом у западним и југозападним подручјима.

Температура ваздуха у 8.00 часова: Бјелашница нула, Гацко, Соколац и Рудо шест, Вишеград и Фоча седам, Хан Пијесак, Чемерно, Шипово и Дринић осам, Билећа и Калиновик девет, Мркоњић Град, Сребреница, Сарајево и Бихаћ 10, Зворник, Рибник и Тузла 11, Бијељина, Приједор, Требиње, Нови Град, Брчко и Мостар 12, Бањалука, Добој, Србац и Зеница 13 степени Целзијусових, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

Вријеме данас

Киша

Република Српска

ФБиХ

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner