На сјеверозападу коловози мокри и клизави

Аутор:

АТВ
20.04.2026 08:21

Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и ФБиХ одвија несметано, али се возачима на сјеворозападном подручју савјетује опрез због мокрих и клизавих коловоза, саопштено је јутрос из Ауто-мото савеза /АМС/ Српске.

Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим у одвијању саобраћаја. Планирана је потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра до 30. јуна.

За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента. Забрана не важи за возила локалног становништва, као и за возила хитних служби.

Због великог оштећења коловоза, обустава саобраћаја је на магистралном путу Бијељина-Тузла преко Бањ брда, као и преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила до три и по је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.

Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

Због радова, измјене у саобраћају су на путним правцима Ламовита-Ивањска, Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, Каракај-Дрињача, као и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гд‌је се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

На магистралном путу Челинац-Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе, због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја све до краја године.

Измјене у саобраћају су и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења разд‌јелног појаса за период 2025. и 2026. године, као и на мјестима изградње ауто-пута коридор Пет це код Добоја.

На регионалном путу Руданка-Станари, преко превоја Љескове воде саобраћај се за путничка возила одвија успорено, а теретна се преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.

На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија због минерско-бушачких радова у каменолому "Рогоушић" долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова радним данима и суботом.

Једном траком због активираних клизишта вози се и регионалним путем Укрина-Горња Вијака.

У ФБиХ због санације коловоза на дионици ауто-пута Какањ-Лашва, у дужини од три километра, затворена је лијева страна ауто-пута. За вријеме радова возила се усмјеравају двосмјерно-десном страном, смјер Лашва-Какањ.

На дионици ауто-пута Сарајево сјевер-Подлугови и Сарајево запад-Лепеница саобраћај преусмјерен у претицајну траку због радова.

Измјене су због радова и на мосту на магистралном путу Коњиц-Тарчин прије тунела Брадина, као и на магистралном путу Томиславград-Присоје.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила изнад дозвољене масе и даље обустављен.

Када је ријеч о граничним прелазима, задржавања јутрос нису дужа од 30 минута.

Из АМС-а напомињу да се на граници са ЕУ у попуности имплементира систем улаз/излаз за грађане трећих земаља, због чега се могу очекивати дужа задржавања на граничним прелазима са Хрватском

