На сјеверозападу коловози мокри и клизави

Аутор:АТВ
Коментари:0
Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и ФБиХ одвија несметано, али се возачима на сјеворозападном подручју савјетује опрез због мокрих и клизавих коловоза, саопштено је јутрос из Ауто-мото савеза /АМС/ Српске.
Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим у одвијању саобраћаја. Планирана је потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра до 30. јуна.
За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента. Забрана не важи за возила локалног становништва, као и за возила хитних служби.
Због великог оштећења коловоза, обустава саобраћаја је на магистралном путу Бијељина-Тузла преко Бањ брда, као и преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила до три и по је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.
Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Због радова, измјене у саобраћају су на путним правцима Ламовита-Ивањска, Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, Каракај-Дрињача, као и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гдје се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
На магистралном путу Челинац-Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе, због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја све до краја године.
Измјене у саобраћају су и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, као и на мјестима изградње ауто-пута коридор Пет це код Добоја.
На регионалном путу Руданка-Станари, преко превоја Љескове воде саобраћај се за путничка возила одвија успорено, а теретна се преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија због минерско-бушачких радова у каменолому "Рогоушић" долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова радним данима и суботом.
Једном траком због активираних клизишта вози се и регионалним путем Укрина-Горња Вијака.
У ФБиХ због санације коловоза на дионици ауто-пута Какањ-Лашва, у дужини од три километра, затворена је лијева страна ауто-пута. За вријеме радова возила се усмјеравају двосмјерно-десном страном, смјер Лашва-Какањ.
На дионици ауто-пута Сарајево сјевер-Подлугови и Сарајево запад-Лепеница саобраћај преусмјерен у претицајну траку због радова.
Измјене су због радова и на мосту на магистралном путу Коњиц-Тарчин прије тунела Брадина, као и на магистралном путу Томиславград-Присоје.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила изнад дозвољене масе и даље обустављен.
Када је ријеч о граничним прелазима, задржавања јутрос нису дужа од 30 минута.
Из АМС-а напомињу да се на граници са ЕУ у попуности имплементира систем улаз/излаз за грађане трећих земаља, због чега се могу очекивати дужа задржавања на граничним прелазима са Хрватском
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
16 ч0
Најновије
11
56
11
55
11
51
11
51
11
33
Тренутно на програму