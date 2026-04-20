Лавовима се спрема изненађење, а ракове очекују трошкови у кући

Шта нам звијезде поручују данас?
Ован
Дан је повољан за завршавање послова које сте дуго одлагали. У емотивним односима могућа је мања напетост због неспоразума, док слободне очекује интересантан сусрет током обављања свакодневних обавеза. Могућа је главобоља.
Бик
Ваша креативност избија у први план, па је одличан тренутак да предложите нове идеје. Партнер показује знаке несигурности, па му пружите осјећај заштићености, док ће слободни привући пажњу особе из круга пријатеља. Посветите се њези коже и уносите више воде.
Близанци
Очекује вас важан позив који може промијенити ток вашег радног недјеље на боље. У љубави, заузети уживају у заједничким плановима за будућност, док слободни могу ући у занимљиву преписку са особом коју познају преко посла. Могући су болови у леђима.
Рак
Фокусирајте се на штедњу, јер би се ускоро могли појавити изненадни трошкови везани за кућу. Емотивни живот је стабилан, а слободни представници овог знака осјећају јаку привлачност према некоме ко зрачи смиреношћу. Контролишите унос шећера.
Лав
На пословном пољу долази до признања вашег претходног труда, што вам враћа пољуљано самопоуздање. Партнер вам припрема мало изненађење, док ће они који су сами бити мета бројних удварача на друштвеним догађајима. Осјећаћете се енергично.
Дјевица
Пазите на детаље у уговорима, јер би вам ситна грешка могла направити додатни посао. У вези је потребно више компромиса како бисте сачували мир, а слободнима се отвара прилика за романсу са особом коју ће упознати преко породице. Могућ пад имунитета.
Вага
Тимски рад доноси најбоље резултате, па се не устручавајте да потражите савјет колега. У љубави, слободни ће бити склони тајанствености и флерту са неким ко им је до сада био само знанац. Заузети уживају у хармонији. Обратите пажњу на грло.
Шкорпија
Данас је дан за доношење храбрих одлука које ће вам дугорочно донијети стабилност. Емотивни партнер очекује више искрености, док слободни могу срести неког врло посебног на јавном мјесту. Пробајте да се релаксирате уз неку добру књигу.
Стријелац
Повољне вијести из иностранства или од удаљених сарадника поправиће вам расположење од самог јутра. Заузетима слиједи разговор о проширењу породице или заједничком животу, док слободни зраче посебним шармом. Могући су проблеми са варењем.
Јарац
Ваша преданост раду не пролази незапажено и могуће је да ћете добити понуду за напредовање. У љубави, слободни су спремни да преболе стару рану и отворе срце за нову особу, док заузети планирају реновирање дома. Контролишите крвну слику.
Водолија
Данас ћете лако рјешавати конфликтне ситуације међу колегама захваљујући својој објективности. У партнерским односима влада велика страст, док слободне очекује позив на забаву гдје ће бити у центру пажње. Чувајте се повреда и пазите на зглобове.
Рибе
Интуиција вам је данас јача него иначе, па се ослоните на унутрашњи осјећај приликом доношења одлука. Заузети уживају у пажњи вољене особе, док би слободни могли почети да размишљају о неком из своје прошлости. Више сна ће вам помоћи да повратите фокус.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
