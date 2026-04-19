МУП Српске о комеморативном скупу у Доњој Градини: Присуствовало око 14.000 људи

Аутор:АТВ
Коментари:0
Комеморативни скуп у Спомен подручју Доња Градина поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ (1941-1945) којем је присуствовало око 14.000 грађана из свих крајева региона, протекао је мирно и достојанствено, саопштено је из МУП-а Српске.
"Министарство унутрашњих послова Републике Српске захваљује свим грађанима на достојанственом понашању, као и свим надлежним службама на успјешној сарадњи и професионалном ангажовању.
Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске предузели су планске и координисане мјере и радње с циљем обезбјеђења скупа, као и безбједног одвијања саобраћаја на свим путним правцима који воде ка мјесту одржавања комеморације. Захваљујући адекватној организацији и ангажовању припадника полиције, саобраћај се одвијао несметано, без већих застоја", саопштено је из МУП-а.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч5
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
17
28
17
24
17
21
17
09
17
00
Тренутно на програму