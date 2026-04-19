У Требињу је у 44. години живота преминула директор Музичке школе “Требиње” Јована Марић.
Марићева је рођена је 1982. године.
Била је магистар црквене хорске музике и диригент Хора “Свети Василије Острошки и Тврдошки”.
Директор Музичке школе “Требиње” била је од 2024. године.
Јована Марић биће сахрањена на гробљу у селу Пољице – Петрово поље, у понедјељак, 20. априла.
