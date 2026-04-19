Тешке оптужбе из Бијеле куће: Трамп тврди да је Иран погазио примирје

19.04.2026 14:43

Предсједник Доналд Трамп слуша говоре прије потписивања извршне наредбе у Овалном кабинету Бијеле куће, у суботу, 18. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Џонатан Карл, главни дописник Еј-Би-Си њуза из Вашингтона, извијестио је на платформи X да је разговарао с америчким предсједником Доналдом Трампом.

Тврди како му је Трамп рекао да је Иран починио "озбиљно кршење" примирја, али да и даље вјерује како може постићи мировни споразум.

Није прецизирао шта тачно сматра кршењем примирја.

"Споразум ће се догодити. На овај или онај начин. На лијеп начин или на тежи начин. Догодиће се. Можете ме цитирати", рекао је предсједник САД.

Примирје између САД и Ирана ступило је на снагу 8. априла и траје до 22. априла.

Предсједник иранског парламента Мохамад Багер Халибаф саопштио је да између Ирана и Сједињених Држава и даље постоје велике разлике.

Нове напетости појавиле су се након што је Иран јучер поновно забранио пролаз бродова кроз Хормушки мореуз.

Мореуз ће остати затворен све док Сједињене Америчке Државе не укину блокаду иранских лука, објавила је морнарица Иранске револуционарне гарде путем државних медија.

Уски морски пролаз кључна је тачка за глобалну трговину нафтом и плином, а блокада је узроковала велике поремећаје, потакнувши вртоглави раст цијена енергије и грчевите мјере диљем свијета за спрјечавање несташице горива.

