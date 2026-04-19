Уз помоћ медвјеђег костима покушали преварити осигурања, осуђени су

АТВ
19.04.2026 11:55

Фото: Одјел за осигурање

Ттроје становника јужне Калифорније осуђено је на затворске казне због преваре у којој су инсценирали нападе медвједа на своје луксузне аутомобиле и потом наплатили више од 141.000 долара од осигуравајућих друштава.

Како би извели превару, ангажовали су особу у костиму медвједа која је улазила у аутомобиле и кухињским алатима налик канџама остављала огреботине, објавило је калифорнијско Одјељење за осигурање. Становници округа Лос Анђелес потом су подносили захтјеве за одштету трима различитим осигуравајућим кућама.

Добили 180 дана затвора

Двојица оптужених, Рубен Тамразјан (26) и Вахе Мурадханјан (32) из Глендејла, осуђени су на 180 дана затвора, односно око шест мјесеци, те морају платити више од 50.000 долара одштете сваки.

Трећа оптужена, Алфија Цукерман (39) из Вали Вилиџа у Лос Анђелесу, такође је осуђена на 180 дана затвора, док износ одштете још није одређен. Сво троје раније су се изјаснили да не оспоравају оптужбе за кривично дјело преваре осигурања.

Четврти оптужени, Арарат Чиркинијан (39) из Глендејла, имаће припремно рочиште у септембру.

Ухапшени у новембру 2024.

Операцију „Медвјеђа канџа“ покренуло је калифорнијско Одјељење за осигурање након што је једно осигуравајуће друштво пријавило сумњив захтјев о медвједу који је 28. јануара 2024. наводно провалио у Rolls-Royce Ghost из 2010. у Лејк Ароухеду.

Оптужени су тврдили да је медвјед оштетио унутрашњост возила, а фотографије које су доставили приказивале су изгребана сједала и врата. На снимцима које су приложили, а које је објавило Одјељење, види се нешто што наликује медвједу како се креће по задњем сједалу Rolls-Roycea и удара по контролној плочи.

Истрагом је касније утврђено да су поднесени и лажни захтјеви према још двјема осигуравајућим кућама, уз тврдње да је медвјед истог дана и на истој локацији оштетио унутрашњост два возила марке Мерцедес-Бенц.

Готово идентични снимци тих „провала“, за које се чини да су снимљени надзорном камером с оближњег прилаза, такође приказују „медвједа“ како отвара врата аутомобила и претражује предња и задња сједала.

Биолог из калифорнијског Одјељења за рибу и дивљач прегледао је снимке и закључио да је „јасно ријеч о човјеку у костиму медвједа“. Оптужени су ухапшени у новембру 2024, а приликом претреса детективи су пронашли детаљно израђен костим смеђег медвједа.

(Индекс)

