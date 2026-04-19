Ормуз затворен, Трамп сазвао састанак: "Неће нас Иран уцјењивати"

Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) саопштила је да ће Ормуски мореуз поново остати затворен због америчког кршења примирја, пренијела је Ал Џазира.
У саопштењу је ИРГЦ навела да је неколико бродова у петак прошло кроз Ормуски мореуз, али да "због кршења услова прекида ватре, амерички непријатељ није укинуо поморску блокаду иранских бродова и лука".
"Стога ће од вечерас Ормуски мореуз бити затворен док се ова блокада не укине", додаје се у саопштењу.
Иранска револуционарна гарда је истовремено упозорила да ниједан брод не смије да се помјери са свог сидришта у Персијском заливу и Оманском мору, а приближавање Ормуском мореузу сматраће се сарадњом са непријатељем, док ће брод који прекрши ове услове бити мета напада.
"Обавјештавамо такође све бродове и њихове власнике да прате вијести које преносе само званичне власти морнарице иранске Гарде и преко Канала 16", наведено је у саопштењу, у којем се додаје да изјаве америчког предсједника Доналда Трампа о Ормуском мореузу и Персијском заливу "немају кредибилитет", преноси Танјуг.
Оштра реакција Сједињених Америчких Држава
С друге стране, амерички предсједник Доналд Трамп каже да неће допустити Ирану да 'уцјењује' САД.
Трамп је у суботу, 18.априла, сазвао састанак у Овалној канцеларији и изјавио да се с Ираном воде "врло добри разговори", али да неће допустити Техерану да "уцјењује САД” око Ормуског морзеуза.
Додао је да се понашају "помало слатко, као што то чине већ 47 година".
Раније је изјавио да ће се америчка блокада иранских лука наставити, све док "њихова трансакција с Ираном не буде 100 одсто довршена", пише BBC.
Високи амерички званичник рекао је за Axios да би се, уколико не дође до напретка у мировним преговорима, рат могао поновно отворити у року од неколико дана.
Још увијек нема чврстог датума за наставак преговора овог викенда, упркос Трамповим надама да ће окончати сукоб прије истека примирја у уторак.
Званичник је за Aксисос рекао да су на састанку, међу осталим високим владиним званичницима, били присутни Џеј Ди Венс, Марко Рубио, Пит Хегсет и Скот Бесент, преноси.
Трамп је, између осталог, на друштвеној мрежи Truth Социал похвалио Израел као "одличног савезника Сједињених Америчких Држава".
"Без обзира да ли људи воле Израел или не, они су се доказали као одлични савезници САД. Они су храбри, смјели, лојални и паметни и за разлику од других који су показали своје право лице у тренутку сукоба и стреса, Израел се бори жестоко и зна како да побиједи", поручио је предсједник САД.
Подсјећамо, шеф иранске дипломатије Абас Аракчи у петак је објавио да ће пролаз кроз Ормуз бити отворен за све комерцијалне бродове до краја примирја са Либаном, али је та одлука за мање од 24 часа промијењена, пишу Независне
