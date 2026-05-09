Још једна велика пљачка стоке у Њемачкој: Украдено 48 крава и телади

Аутор:

АТВ
09.05.2026 21:21

Коментари:

0
Крава побјегла из клаонице и води се сада као нестала
Фото: Pexel/ Kristian Thomas

Њемачки пољопривредник из региона Шпревалд пријавио је крађу 48 крава и телади, а портпаролка Јужне полицијске дирекције саопштила је да нема назнака да су животиње побјегле.

Пољопривредник је за RBB изјавио да вјерује да су починиоци углавном циљали краве дојиље и телад стару између шест и девет мјесеци. Додао је како претпоставља да је ријеч о професионалцима, јер није лако ухватити и транспортовати толики број животиња, преноси "Билд".

Штета је процијењена на 75.000 евра, а њемачка криминалистичка полиција већ води опсежну истрагу.

Ово није изолован случај. Прије само двије и по недјеље, 69 говеда нестало је у округу Елба-Елстер, када су лопови провалили у двориште и циљано украли младе краве.

"Тачно су знали гдје их неће видјети, шта траже и гдје да то пронађу", рекао је тада шеф производње стоке пољопривредне задруге Грефендорф, Екард Цшопе (28) за "Билд".

Он је додао да тренутно није познато гдје су лопови одвезли стоку, али износи своје сумње.

"Не у Пољску, ми сточари се познајемо. Вјероватно на југ, можда чак и у Бугарску", рекао је Цшопе.

Слични случајеви забиљежени су широм Њемачке, од Баварске до Мекленбурга-Западне Помераније. Иако би транспорт стоке при преласку границе требало да буде строго контролисан, вјерује се да су починиоци животиње превозили у обичним камионима како би избјегли пажњу надлежних, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

