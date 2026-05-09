Временски хаос се приближава Балкану: Метеоролози прогласили "код црвено"

АТВ
09.05.2026 20:43

Сунце у пустињи.
Фото: Pexel/Fabio Partenheimer

Према најновијој прогнози коју је објавио метеоролошки сајт "Севере Weather Еуропе" (SWE), 2026. година биће у знаку "Супер Ел Ниња", феномена који тренутно показује тренд ка рекордном интензитету без преседана у модерној историји.

Како наводи SWE, подаци из океана потврђују да се Ел Нињо интензивира дубоко испод површине, а модели сугеришу да би овај догађај могао да надмаши чак и историјски рекорд из 1877-1878. године.

Овај атмосферски "код црвено" (Цоде Ред) покреће масивни океански Келвинов талас, који делује као "сигурносни вентил" за ослобађање огромне енергије у глобални временски систем.

Шта ово конкретно значи за Балкан

Иако је Ел Нињо феномен који примарно настаје у Пацифику, његови ефекти се попут домина преливају на цијели свијет. Како пише SWE, утицај на Европу биће и те како видљив већ од љета 2026. године.

За подручје Европе, укључујући и наше просторе, прогнозе указују на присуство снажног система високог ваздушног притиска. Према анализама које преноси сајт SWE, очекује се формирање такозване топлотне куполе изнад централних дијелова континента.

Високе температуре и суша

За Србију и Балкан то значи температуре изнад нормале и сушне периоде, нарочито у централним и западним дијеловима Европе, док се ми можемо наћи на удару врелих ваздушних маса.

Драматичан обрт на јесен

Међутим, права промјена, према писању метеоролога, стиже са јесени. Док ће већи дио континента и даље биљежити температуре изнад просјека, позиционирање зона ниског притиска доноси потпуно другачију слику за наш регион.

"Позиционирање зона ниског притиска у Медитерану узроковаће повећане падавине у јужним, централно-јужним и југоисточним дијеловима Европе", наводи се на овом сајту.

То значи да би Балкан и Србија могли да се суоче са екстремно кишовитом јесени и нестабилним временом, што је директна посљедица поремећаја који доноси овај историјски "Супер Ел Нињо".

Зашто је овај Ел Нињо другачији

Стручњаци са SWE истичу да се тренутно биљежи историјски успон температура океана који се дешава брже него током претходних великих догађаја из 1997. или 2015. године.

"Свака нова прогноза показује све јачи интензитет феномена", пише SWE, наглашавајући да смо на путу ка догађају који се дешава једном у вијеку.

Оно што је посебно важно за нас јесте да Ел Нињо појачава суптропски џет стрим, односно, млазну струју, што мијења путање олуја широм планете. Иако Европа често има мање директан утицај Ел Ниња у поређењу са Америком, снага овогодишњег "супер" догађаја је толика да ће стабилизовати предвиђене атмосферске обрасце, чинећи дугорочне прогнозе о врелом љету и потопима на јесен прилично поузданим.

На основу ове прогнозе, Србија и регион треба да се припреме за годину екстрема – од врелих таласа под топлотном куполом до наглих атмосферских пражњења и обилних падавина које нам стижу са Медитерана, закључује се у анализи коју је објавио SWE, а преноси Б92.

