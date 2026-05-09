Браво: Матуранти особи с инвалидитетом купили аутомобил

У времену када су негативне вијести често у првом плану, матуранти Средње струковне школе Широки Бријег показали су колико заједништво, солидарност и добра воља могу направити велику разлику.
Током школске године матуранти су учествовали у хуманитарној акцији кроз коју су сваке седмице издвајали симболичан износ од двије конвертибилне марке, а њихов труд на крају је прерастао у велико дјело, куповину аутомобила прилагођеног особи с инвалидитетом за породицу у потреби.
Матуранти су од самог почетка с великим ентузијазмом прихватили пројекат, а посебну улогу имали су благајници који су током цијеле године организовано прикупљали средства.
Велику подршку акцији пружили су и бројни спонзори и пријатељи пројекта који су препознали вриједност ове иницијативе.
Захваљујући њиховој помоћи, пројекат је успјешно реализован, а донирани аутомобил значајно ће олакшати свакодневни живот породици којој је намијењен, пише "Јабука ТВ".
Ова прича још је један доказ да хуманост и емпатија међу младима и даље постоје те да школа, осим што нуди образовање, може бити мјесто гдје се уче најважније животне вриједности, солидарност, одговорност и брига за друге.
