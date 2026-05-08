Преминуо дан након смрти сина: Страшна трагедија потресла БиХ

08.05.2026 23:00

Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Босну и Херцеговину потресла је вијест из Фојнице, о оцу и сину, који су преминули у само дан размака.

Како се сазнаје, у Фојници је у четвртак, 7. маја, у 49. години живота преминуо Еснаф Мерџанић, а само дан након њега преминуо је и његов отац Мехмед Мерџанић, у 73. години.

"Очево срце није издржало", наводе локални медији.

И Мехмеду и Еснафу сахрана је обављена у петак, након, икиндије намаза у 16:40 сати испред мектеба у Мерџанићима.

Обојица су сахрањени у харему Мекуше.

